BRATISLAVA - Polícia eviduje za uplynulý týždeň na Slovensku 221 dopravných nehôd. Je to o 14 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri minulotýždňových nehodách prišlo o život sedem osôb a ďalších 12 utrpelo ťažké zranenia. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Mimoriadne tragická nehoda sa stala na diaľnici D1 pri obci Dolné Zelenice. Vodič kamióna sa podľa našich doterajších zistení plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, pričom narazil do odstavených vozidiel a osôb, ktoré odstraňovali poruchu na vozidle. Pri nehode zahynuli dvaja chodci vo veku 41 a 44 rokov,“ priblížil.
Policajti v tejto súvislosti upozornili na mimoriadne riziká pohybu osôb na diaľniciach a rýchlostných cestách. Apelovali na vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť. Rovnako ich vyzvali, aby zvýšili opatrnosť najmä pri obchádzaní odstavených vozidiel či dopravných nehôd. „Na diaľnici rozhodujú o živote často sekundy a krátka chvíľa nepozornosti môže mať tragické následky,“ dodali.