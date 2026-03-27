Policajná akcia OTROK na východe Slovenska: Muž zažíval HOROR, dvojicu obvinili z obchodovania s ľuďmi

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Polícia obvinila dve osoby zo zločinu obchodovania s ľuďmi formou spolupáchateľstva. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, mali dlhodobo vykorisťovať staršieho muža bez domova. Zadržali ich vo štvrtok (26. 3.) v Spišskej Novej Vsi v rámci policajnej akcie s krycím názvom Otrok. Obe osoby sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky.
Podľa zistení vyšetrovateľa mali dvaja muži v auguste 2016 nalákať poškodeného J. S. prísľubom lepšieho života do rodinného domu. Muž bol v tom čase bez finančných prostriedkov a bez domova, o čom mali podozriví vedieť. Podľa polície mu odobrali doklad totožnosti, nedovolili mu svojvoľne opustiť dom a nemal ani kľúče od obydlia. Zároveň ho mali nútiť vykonávať rôzne fyzické práce bez nároku na odmenu. Ak sa bránil, mali ho fyzicky napádať.
Poškodený musel podľa vyšetrovateľov každý mesiac odovzdávať obvineným celý svoj starobný dôchodok. Opakovane ho mali nútiť aj vyberať pôžičky z finančných inštitúcií, ktoré im následne odovzdával. V septembri 2025 sa mu podarilo za pomoci iných osôb odísť.
„Obvinení popísaným konaním a vykorisťovaním tejto staršej osoby bez domova spoločne získali pre svoj prospech najmenej 45.000 eur,“ spresnila polícia. Obvinení sú v súčasnosti stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.