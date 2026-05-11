Rezort vnútra pripravuje zásadnú reformu samosprávy: Kaliňák predstavil balík zmien pre obce aj kraje

Štátny tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)
BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok (VÚC), teda kraj. Týka sa zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, zákona o majetku obcí a zákona o majetku samosprávnych krajov. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.

„Vo vzťahu k obciam aj mestám ideme s rovnakým metrom v mnohom, ako majú VÚC. A niečo, čo je vo VÚC opačné alebo principiálne odlišné, ako je to v mestách a obciach, tak aj toto budeme zrovnoprávňovať. Sú to veci, ktoré sú aj na obranu samosprávy a vychádzajú z problémov, ktoré vznikli historicky,“ skonštatoval Kaliňák.

Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák počas brífingu na tému Spoločné rokovanie Komory obcí Rady ZMOS (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Zlučovanie slabých obcí

V zákone sa majú napríklad upraviť pasáže, ktoré sa týkajú spájania nefunkčných obcí. Pričlenenie takejto obce k susednej by bolo s dôvetkom, že na desať rokov bude mať táto pričlenená obec nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40 percent pôvodného rozpočtu. Ministerstvo predpokladá, že súhlasiť bude aj tá samospráva, ku ktorej bude obec pričlenená, keďže tým získa viac obyvateľov, a tým aj viac financií.

Menej povinností pre malé obce

Návrh z dielne rezortu vnútra má takisto riešiť problém malých obcí a pomenovania ulíc alebo verejných priestranstiev. Po novom by obce, ktoré majú do päť ulíc alebo verejných priestranstiev, nemuseli mať povinnosť ich pomenovať. Ministerstvo myslí aj na situácie, keď dochádzalo ku konfliktom pri pomenovaní ulice. Kým doteraz bolo iba jedno kľúčové stanovisko, a to od Ústavu pamäti národa (ÚPN), po novom sa bude vyjadrovať pracovná skupina pozostávajúca z ÚPN, rezortov vnútra a kultúry a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Zjednotiť sa majú aj pravidlá pre referendum. Referendum má mať jasne stanovené pravidlá, a to aj to, akým spôsobom bude záväzné na ďalšie obdobie. Znamená to, že referendová otázka nemôže byť predmetom rozhodovania zastupiteľstva najbližších 24 mesiacov. Platiť to má pre obec, mesto i samosprávny kraj.

Sprísniť sa majú taktiež podmienky pre všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Kým doteraz na schválenie VZN v prípade obcí a miest stačili tri pätiny prítomných poslancov a v prípade samosprávnych krajov tri pätiny všetkých poslancov, po novom budú platiť rovnaké pravidlá. Na schválenie VZN tak budú potrebné hlasy minimálne troch pätín všetkých členov zastupiteľstva.

Zmeny sa majú dotknúť aj práva veta starostu či primátora nepodpísať uznesenie zastupiteľstva, ak je presvedčený o tom, že je zjavne nevýhodné alebo odporuje zákonu. Novinkou bude, že každé rozhodnutie bude musieť byť poslaneckému zboru písomne predložené a odôvodnené.

Zoznam starostov online

Ďalšou z noviniek má byť zoznam všetkých starostov, ktorý bude zverejnený na webe rezortu vnútra vrátane toho, na aký je starosta úväzok. Zmeny sa týkajú aj úradných tabúľ. Po novom bude mať samospráva možnosť rozhodnúť sa, či chce vývesku alebo elektronickú úradnú tabuľu.

Zmeny v krajoch a funkciách

Zmeny sa majú takisto dotknúť samosprávnych krajov. Po novom by nemohol byť krajským poslancom ten, kto šéfuje krajskej organizácii. Zmena sa má dotknúť aj nezlučiteľnosti funkcie predsedu samosprávneho kraja, po novom by ním nemohol byť vedúci zamestnanec orgánu štátnej správy.

Ministerstvo takisto prichádza s návrhom na zníženie odmeny podpredsedu samosprávneho kraja, ktorá môže byť maximálne na úrovni do 70 percent platu jeho predsedu. Znížiť sa má aj odmena krajských poslancov, a to zo súčasného 20-násobku minimálnej mzdy na 15-násobok minimálnej mzdy. Pri samosprávnych krajoch by mali zároveň platiť rovnaké pravidlá ako pri mestách či obciach týkajúce sa prípadov hodných osobitného zreteľa, teda špecifických majetkových prevodov. Zmeny sa majú dotknúť aj majetku kraja, obchodných súťaží či zásad hospodárenia.

