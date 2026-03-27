USA sa pripravujú na niečo veľké: Ide o masívny záverečný úder proti Iránu! Na stole sú štyri scenáre

WASHINGTON - USA pripravujú masívny záverečný úder proti Iránu. V hre sú rozsiahle letecké operácie aj zásahy v strategickom Hormuzskom prielive, ak zlyhá diplomacia.
Washington zvažuje silový scenár
Spojené štáty sa pripravujú aj na variant, ktorý by znamenal prudkú eskaláciu konfliktu s Iránom. V zákulisí sa diskutuje o rozsiahlych vojenských operáciách, ktoré by mohli zahŕňať masívne bombardovanie a v krajnom prípade aj nasadenie pozemných síl.
Ako uvádza portál Axios s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou, takýto „záverečný úder“ prichádza do úvahy najmä v prípade, že diplomatické rokovania stroskotajú a kľúčové námorné trasy zostanú zablokované.
Hormuzský prieliv ako kľúčový bod
Jedným z hlavných faktorov je situácia v Hormuzskom prielive, cez ktorý prechádza významná časť svetového obchodu s ropou. Jeho uzavretie by malo zásadné dôsledky pre globálnu ekonomiku.
Niektorí americkí predstavitelia sú presvedčení, že tvrdá demonštrácia sily by mohla posilniť pozíciu Washingtonu pri rokovaniach a umožniť prezidentovi Donaldovi Trumpovi vyhlásiť politické víťazstvo.
Štyri scenáre, ktoré môže Trump zvoliť
Podľa zdrojov portálu Axios má Biely dom na stole viacero konkrétnych možností:
1. Úder na ropnú tepnu Iránu
Cieľom by sa mohol stať ostrov Charg, cez ktorý prechádza väčšina iránskeho exportu ropy. Ide o strategický uzol s rozsiahlymi terminálmi, skladmi a ropovodmi, kľúčový pre ekonomiku Teheránu.
2. Kontrola úzkeho hrdla prielivu
Ďalšou možnosťou je operácia na ostrove Larak. Táto lokalita umožňuje Iránu sledovať a potenciálne ovplyvňovať lodnú dopravu v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta.
3. Sporné ostrovy pod tlakom
V hre je aj obsadenie ostrova Abú Músá a priľahlých menších území, na ktoré si robia nárok aj Spojené arabské emiráty.
4. Zásahy proti lodiam
Alternatívou je blokovanie alebo zadržiavanie plavidiel, ktoré vyvážajú iránsku ropu, čím by sa priamo zasiahlo do exportných tokov krajiny.
Pozemná invázia ako krajné riešenie
Pentagón má pripravené aj plány na operácie hlboko vo vnútrozemí Iránu, ktorých cieľom by bolo zabezpečiť vysoko obohatený urán v jadrových zariadeniach. Odborníci však upozorňujú, že takýto krok by predstavoval extrémne riziko.
Pravdepodobnejším variantom sú rozsiahle letecké útoky zamerané na strategické objekty, ktoré by mali obmedziť prístup Iránu k citlivým materiálom.
Trump zatiaľ váha, no varovania silnejú
Donald Trump sa zatiaľ nerozhodol pre konkrétny scenár. Podľa zdrojov je však pripravený konať, ak diplomatické snahy neprinesú výsledok.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vyslala smerom k Teheránu tvrdé varovanie.
„Prezident neblafuje a je pripravený rozpútať peklo. Irán by sa mohol zásadne prepočítať,“ uviedla.
Hrozba eskalácie v regióne
Jedným z prvých krokov by mohli byť útoky na energetickú infraštruktúru Iránu, na čo Teherán reaguje hrozbou rozsiahlej odvety v oblasti Perzského zálivu.
Zároveň sa posilňuje americká vojenská prítomnosť v regióne. Do oblasti majú doraziť ďalšie jednotky vrátane stíhacích letiek a tisícov vojakov. Nasadenie čaká aj elitnú 82. výsadkovú divíziu a pešiu brigádu.