Piatok27. marec 2026, meniny má Alena, zajtra Soňa

USA sa pripravujú na niečo veľké: Ide o masívny záverečný úder proti Iránu! Na stole sú štyri scenáre

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - USA pripravujú masívny záverečný úder proti Iránu. V hre sú rozsiahle letecké operácie aj zásahy v strategickom Hormuzskom prielive, ak zlyhá diplomacia.

Washington zvažuje silový scenár

Spojené štáty sa pripravujú aj na variant, ktorý by znamenal prudkú eskaláciu konfliktu s Iránom. V zákulisí sa diskutuje o rozsiahlych vojenských operáciách, ktoré by mohli zahŕňať masívne bombardovanie a v krajnom prípade aj nasadenie pozemných síl.

Ako uvádza portál Axios s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou, takýto „záverečný úder“ prichádza do úvahy najmä v prípade, že diplomatické rokovania stroskotajú a kľúčové námorné trasy zostanú zablokované.

Hormuzský prieliv ako kľúčový bod

Jedným z hlavných faktorov je situácia v Hormuzskom prielive, cez ktorý prechádza významná časť svetového obchodu s ropou. Jeho uzavretie by malo zásadné dôsledky pre globálnu ekonomiku.

Niektorí americkí predstavitelia sú presvedčení, že tvrdá demonštrácia sily by mohla posilniť pozíciu Washingtonu pri rokovaniach a umožniť prezidentovi Donaldovi Trumpovi vyhlásiť politické víťazstvo.

Štyri scenáre, ktoré môže Trump zvoliť

Podľa zdrojov portálu Axios má Biely dom na stole viacero konkrétnych možností:

1. Úder na ropnú tepnu Iránu

Cieľom by sa mohol stať ostrov Charg, cez ktorý prechádza väčšina iránskeho exportu ropy. Ide o strategický uzol s rozsiahlymi terminálmi, skladmi a ropovodmi, kľúčový pre ekonomiku Teheránu.

2. Kontrola úzkeho hrdla prielivu

Ďalšou možnosťou je operácia na ostrove Larak. Táto lokalita umožňuje Iránu sledovať a potenciálne ovplyvňovať lodnú dopravu v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta.

3. Sporné ostrovy pod tlakom

V hre je aj obsadenie ostrova Abú Músá a priľahlých menších území, na ktoré si robia nárok aj Spojené arabské emiráty.

4. Zásahy proti lodiam

Alternatívou je blokovanie alebo zadržiavanie plavidiel, ktoré vyvážajú iránsku ropu, čím by sa priamo zasiahlo do exportných tokov krajiny.

Pozemná invázia ako krajné riešenie

Pentagón má pripravené aj plány na operácie hlboko vo vnútrozemí Iránu, ktorých cieľom by bolo zabezpečiť vysoko obohatený urán v jadrových zariadeniach. Odborníci však upozorňujú, že takýto krok by predstavoval extrémne riziko.

Pravdepodobnejším variantom sú rozsiahle letecké útoky zamerané na strategické objekty, ktoré by mali obmedziť prístup Iránu k citlivým materiálom.

Trump zatiaľ váha, no varovania silnejú

Donald Trump sa zatiaľ nerozhodol pre konkrétny scenár. Podľa zdrojov je však pripravený konať, ak diplomatické snahy neprinesú výsledok.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vyslala smerom k Teheránu tvrdé varovanie.
„Prezident neblafuje a je pripravený rozpútať peklo. Irán by sa mohol zásadne prepočítať,“ uviedla.

Hrozba eskalácie v regióne

Jedným z prvých krokov by mohli byť útoky na energetickú infraštruktúru Iránu, na čo Teherán reaguje hrozbou rozsiahlej odvety v oblasti Perzského zálivu.

Zároveň sa posilňuje americká vojenská prítomnosť v regióne. Do oblasti majú doraziť ďalšie jednotky vrátane stíhacích letiek a tisícov vojakov. Nasadenie čaká aj elitnú 82. výsadkovú divíziu a pešiu brigádu.

Viac o téme: úderUSAIránHormuzský prielivPentagón
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Gábor Boráros prípad smrti expartnerky (†31) už nerieši
Prominenti
Dcérka Zuzany Plačkovej má obuté "lodičky"
Prominenti
V rámci podujatia Enviro deň čistia dobrovoľníci, študenti či kadeti brehy vodnej nádrže Liptovská Mara
Správy

Domáce správy

Trestné oznámenie na Fica pre vlastizradu pokračuje: Prípad už rieši polícia
Domáce
Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen McMullen je na ceste! Ficova dvojníčka oznámila dátum príchodu k nám
Domáce
Policajná akcia OTROK na východe Slovenska: Muž zažíval HOROR, dvojicu obvinili z obchodovania s ľuďmi
Domáce
Slovenské univerzity získali 20 miliónov eur na modernizáciu a nové študijné programy
Nitra

Zahraničné

USA sa pripravujú na niečo veľké: Ide o masívny záverečný úder proti Iránu! Na stole sú štyri scenáre
Zahraničné
Dráma nad Iránom: VIDEO Americká stíhačka sa tesne vyhla rakete! Išlo o stotiny sekundy
Zahraničné
Dovolenkári v ohrození? Irán hrozí útokmi na hotely v regióne, civilisti majú slúžiť ako štíty!
Zahraničné
Kostra v holandskom kostole môže prepísať históriu: Našli pozostatky legendárneho d'Artagnana?
dromedar.sk

Prominenti

FOTO Neuveriteľná premena Mariky Gombitovej: Veď je z nej hotová Marilyn Monroe!
Domáci prominenti
Rivalita na plátne: Plevčík šliape Ondríkovi na päty! Kto sa stane víťazom?
Domáci prominenti
Zendaya dráždi mužské oko: Požičané šaty a podprsenka nikde! Zvodná ako nikdy
Zahraniční prominenti
Totálna hanba: Krst knihy o Aničke (†29) rodina odignorovala! Slováček sa zrútil a Dáda... ešte horšie
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Snažila sa pohladiť NEVIDITEĽNÚ mačku! Hospicová sestra odhalila, kto nás v SKUTOČNOSTI čaká na prahu smrti
Zaujímavosti
DRÁMA v priamom prenose: Pod rybármi sa rozlomil ĽAD a odniesol ich 2 km od brehu! Vrtuľníky v akcii
Zaujímavosti
Skrytý svet Maďarska: Objavte unikátne jaskyne
dromedar.sk
TAKTO sa bojuje o svetovú pozornosť! Nenápadná jabloň z Liptova dobyla Európu a získala PRESTÍŽNE umiestnenie
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!

Šport

Fantastická rozlúčka so sezónou: Kapustík sa v náročných podmienkach zaskvel parádnym výkonom
Ostatné
Kazachstan – Slovensko: Online prenos zo zápasu kvalifikácie ME U21
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
HK Nitra – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
VIDEO Valjent nechcel hovoriť o tom, kto urobil chybu: Po tomto momente nebolo ľahké vrátiť sa do zápasu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Novinky
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy

Kariéra a motivácia

Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Získaj prácu
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Práca a voľný čas
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Výber receptov
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov

Technológie

Rozmýšľaš nad kúpou 8K televízora? Pravdepodobne len vyhodíš peniaze. Toto je limit, ktorý zvládne tvoje oko
Technológie
USA nasadili bezpilotné „dronové člny“ proti Iránu. Prvýkrát ich použili v reálnom konflikte
Nezaradené
73 % finančných strát Slovákov tvorí tento podvod, hlási VÚB banka. Úspory ti môžu zmiznúť za pár minút
Bezpečnosť
NASA oznámila plán. Na Mars chce poslať jadrovú misiu ešte počas Trumpovho mandátu
Správy

Bývanie

Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto

Pre kutilov

Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partnerské vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Domáce
Zahraničné
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu