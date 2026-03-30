Útok Iránu na základňu USA a zničené lietadlo: Zelenskyj viní Rusko, mali im dať špionážne zábery z vesmíru

TEHERÁN - Iránsky útok na americkú základňu v Saudskej Arábii zničil strategický stroj a otvoril otázky o ruskej úlohe v pozadí operácie.
Úder, ktorý zasiahol citlivé miesto
Napätie na Blízkom východe prudko eskalovalo po tom, čo iránske sily zaútočili na americkú leteckú základňu v Saudskej Arábii. Podľa agentúry Bloomberg bol pri útoku zničený lietajúci radarový systém Boeing E-3 Sentry – jedno z najdôležitejších lietadiel amerického letectva.
Základňu Prince Sultan, ktorá patrí medzi hlavné oporné body amerických operácií v regióne, zasiahla pod balistická raketa a viaceré útočné drony. Útok zasiahol viacero strojov, no jeden bol úplne zničený.
Strata za stovky miliónov
Zničený Boeing E-3 Sentry patrí do kategórie AWACS – lietadiel včasného varovania a riadenia vzdušných operácií. Ide o technológiu, ktorá umožňuje sledovať vzdušný priestor na stovky kilometrov a koordinovať bojové akcie.
Podľa Bloombergu ide o prvú známu bojovú stratu tohto typu pre Spojené štáty. Hodnota jedného takéhoto stroja sa pohybuje okolo 300 miliónov dolárov.
Dôsledky však nie sú len finančné. Ako upozorňuje magazín „Air & Space Forces“, strata AWACS môže výrazne skomplikovať riadenie operácií a oslabiť schopnosť kontrolovať bojisko.
Zranení vojaci a poškodená flotila
Podľa dostupných informácií utrpelo pri útoku zranenia približne 12 až 20 amerických vojakov. Okrem toho boli poškodené aj ďalšie lietadlá.
Nešlo pritom o prvý zásah tejto základne. Už v skorších útokoch Irán poškodil tankovacie lietadlá KC-135. Portál The War Zone uviedol, že na začiatku konfliktu bolo zasiahnutých minimálne päť takýchto strojov.
Situáciu ešte zhoršuje fakt, že americké letectvo má dnes k dispozícii už len obmedzený počet lietadiel E-3 Sentry – približne 16 kusov, keďže viaceré boli v posledných rokoch vyradené.
Zničený stroj zachytili aj fotografie
Na internete sa objavili zábery, ktoré majú zachytávať následky útoku. Viditeľne zničená zadná časť trupu naznačuje, že lietadlo bolo úplne vyradené z prevádzky.
E-3 Sentry, postavený na platforme Boeingu 707, je vybavený charakteristickým otočným radarom. Práve ten robí z tohto stroja jeden z najdôležitejších prvkov vzdušného velenia.
Blízky východ v tieni spolupráce
Do celej situácie vstúpil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý pre televíziu NBC News naznačil možnú úlohu Moskvy.
Podľa informácií, ktoré mu poskytli ukrajinské spravodajské služby, mali ruské satelity v marci opakovane snímkovať základňu Prince Sultan. „Ak urobia snímky raz, pripravujú sa. Druhýkrát ide o simuláciu. Tretíkrát znamená útok v priebehu jedného či dvoch dní,“ opísal Zelenskyj skúsenosti z bojov na Ukrajine.
Podozrenia na ruskú pomoc
Ukrajinský líder tvrdí, že Moskva poskytla Teheránu spravodajské údaje. Zároveň upozornil, že ruské satelity sledovali aj ďalšie strategické lokality – napríklad základňu na súostroví Čagos, letisko v Kuvajte či ropné pole Shaybah v Saudskej Arábii.
Aj napriek tomu svetové médiá v posledných týždňoch opakovane informujú o tom, že Rusko môže Iránu poskytovať spravodajskú podporu a zdieľať informácie o amerických cieľoch v regióne.