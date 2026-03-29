Nedeľa29. marec 2026, meniny má Miroslav, zajtra Vieroslava

Európa čelí obrovskej hrozbe: Experti varujú! Nie sme na to pripravení

. Ilustračné foto
. Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Európu zasahuje rastúce riziko lesných požiarov. Kombinácia sucha a vysokých teplôt predlžuje sezónu a oheň sa objavuje aj v oblastiach, kde bol doteraz výnimočný.

Európa pod tlakom: hrozba, na ktorú nestačí

Európsky kontinent sa postupne ocitá v situácii, na ktorú nie je pripravený tak, ako by mal byť. Odborníci čoraz hlasnejšie upozorňujú, že klimatické zmeny zásadne menia dynamiku lesných požiarov – a to spôsobom, ktorý výrazne zvyšuje riziko ich vzniku aj rozsahu.

Jedným z najviditeľnejších prejavov je predlžovanie obdobia, počas ktorého sú podmienky pre vznik požiarov ideálne. To, čo bolo kedysi relatívne krátke letné obdobie, sa dnes rozťahuje na výrazne dlhší úsek roka.

Analýza odhalila tvrdú realitu

Spoločnosť Avincis, ktorá zabezpečuje prenájom hasičských lietadiel a vrtuľníkov, si nechala vypracovať detailnú analýzu rizík. Výsledky sú podľa agentúry Reuters znepokojujúce.

Za zhoršujúcim sa stavom stojí kombinácia viacerých faktorov. Na jednej strane ide o dlhšie obdobia sucha a vyššie teploty spôsobené klimatickou zmenou. Na druhej strane sa mení aj štruktúra osídlenia – menej ľudí žije mimo miest, čo znamená menej prirodzenej kontroly krajiny. K tomu sa pridáva rastúce množstvo suchej vegetácie, ktorá predstavuje ideálne palivo pre oheň.

Sezóna sa predlžuje a posúva na sever

Tradične sa obdobie lesných požiarov začínalo v júni a končilo približne v polovici septembra. Podľa analýzy, ktorú pripravila spoločnosť Lead by Thought, sa však tento časový rámec citeľne rozširuje.

Zároveň sa mení aj geografické rozloženie požiarov. Oheň sa čoraz častejšie objavuje v severnejších oblastiach, kde bol v minulosti skôr výnimkou.

Dôkazom je aj minulý rok: vo Švédsku zhorelo približne 1 100 hektárov lesa. Nezvyčajne vysokú aktivitu požiarov zaznamenali aj Fínsko či Dánsko.

Milión hektárov v plameňoch

V rámci Európskej únie rastie nervozita. Podľa dostupných údajov len za minulý rok zničili požiare približne 1 030 000 hektárov územia.

Najhoršia situácia je dlhodobo v Španielsko, no výrazné problémy majú aj Portugalsko, Rumunsko, Taliansko, Grécko a Francúzsko.

Európska komisia pripravuje novú stratégiu, ktorá má reagovať na zhoršujúcu sa situáciu.

Lietadlá nestačia a čas sa kráti

Problém však presahuje hranice Európy. Požiare sa zhoršujú aj na iných kontinentoch, čo znamená, že špeciálna letecká technika je potrebná súčasne na viacerých miestach sveta.

„Sezóna požiarov sa bezpochyby predlžuje. Možnosť presúvať lietadlá medzi hemisférami sa skracuje, čo znižuje dostupnosť globálnej hasičskej flotily,“ upozornil šéf Avincisu John Boag.

Situáciu komplikuje aj nedostatok kvalifikovaných pilotov. Tí z krajín mimo Európskej únie navyše čelia administratívnym prekážkam pri získavaní potrebných povolení.

Brzdou je byrokracia

Problémom nie je len personál, ale aj samotná technika. Výrobcovia nestíhajú reagovať na rastúci dopyt.

„Pracujeme na rozšírení výroby, no administratívne procesy postupujú veľmi pomaly,“ uviedol šéf spoločnosti De Havilland Canada Brian Chafe.

Hrozba, ktorá bude rásť

Lesné požiare sa postupne menia na jednu z najvážnejších environmentálnych výziev súčasnosti. Ako upozorňuje portál iMeteo, situácia sa v nasledujúcich desaťročiach pravdepodobne ešte zhorší.

Viac o téme: HrozbaLesné požiareEúrópa
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sú neskutočne charizmatické: Všimne si ich každý kdekoľvek sa objavia
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú neskutočne charizmatické: Všimne si ich každý kdekoľvek sa objavia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
