Európa čelí obrovskej hrozbe: Experti varujú! Nie sme na to pripravení

LONDÝN - Európu zasahuje rastúce riziko lesných požiarov. Kombinácia sucha a vysokých teplôt predlžuje sezónu a oheň sa objavuje aj v oblastiach, kde bol doteraz výnimočný.
Európa pod tlakom: hrozba, na ktorú nestačí
Európsky kontinent sa postupne ocitá v situácii, na ktorú nie je pripravený tak, ako by mal byť. Odborníci čoraz hlasnejšie upozorňujú, že klimatické zmeny zásadne menia dynamiku lesných požiarov – a to spôsobom, ktorý výrazne zvyšuje riziko ich vzniku aj rozsahu.
Jedným z najviditeľnejších prejavov je predlžovanie obdobia, počas ktorého sú podmienky pre vznik požiarov ideálne. To, čo bolo kedysi relatívne krátke letné obdobie, sa dnes rozťahuje na výrazne dlhší úsek roka.
Analýza odhalila tvrdú realitu
Spoločnosť Avincis, ktorá zabezpečuje prenájom hasičských lietadiel a vrtuľníkov, si nechala vypracovať detailnú analýzu rizík. Výsledky sú podľa agentúry Reuters znepokojujúce.
Za zhoršujúcim sa stavom stojí kombinácia viacerých faktorov. Na jednej strane ide o dlhšie obdobia sucha a vyššie teploty spôsobené klimatickou zmenou. Na druhej strane sa mení aj štruktúra osídlenia – menej ľudí žije mimo miest, čo znamená menej prirodzenej kontroly krajiny. K tomu sa pridáva rastúce množstvo suchej vegetácie, ktorá predstavuje ideálne palivo pre oheň.
Sezóna sa predlžuje a posúva na sever
Tradične sa obdobie lesných požiarov začínalo v júni a končilo približne v polovici septembra. Podľa analýzy, ktorú pripravila spoločnosť Lead by Thought, sa však tento časový rámec citeľne rozširuje.
Zároveň sa mení aj geografické rozloženie požiarov. Oheň sa čoraz častejšie objavuje v severnejších oblastiach, kde bol v minulosti skôr výnimkou.
Dôkazom je aj minulý rok: vo Švédsku zhorelo približne 1 100 hektárov lesa. Nezvyčajne vysokú aktivitu požiarov zaznamenali aj Fínsko či Dánsko.
Milión hektárov v plameňoch
V rámci Európskej únie rastie nervozita. Podľa dostupných údajov len za minulý rok zničili požiare približne 1 030 000 hektárov územia.
Najhoršia situácia je dlhodobo v Španielsko, no výrazné problémy majú aj Portugalsko, Rumunsko, Taliansko, Grécko a Francúzsko.
Európska komisia pripravuje novú stratégiu, ktorá má reagovať na zhoršujúcu sa situáciu.
Lietadlá nestačia a čas sa kráti
Problém však presahuje hranice Európy. Požiare sa zhoršujú aj na iných kontinentoch, čo znamená, že špeciálna letecká technika je potrebná súčasne na viacerých miestach sveta.
„Sezóna požiarov sa bezpochyby predlžuje. Možnosť presúvať lietadlá medzi hemisférami sa skracuje, čo znižuje dostupnosť globálnej hasičskej flotily,“ upozornil šéf Avincisu John Boag.
Situáciu komplikuje aj nedostatok kvalifikovaných pilotov. Tí z krajín mimo Európskej únie navyše čelia administratívnym prekážkam pri získavaní potrebných povolení.
Brzdou je byrokracia
Problémom nie je len personál, ale aj samotná technika. Výrobcovia nestíhajú reagovať na rastúci dopyt.
„Pracujeme na rozšírení výroby, no administratívne procesy postupujú veľmi pomaly,“ uviedol šéf spoločnosti De Havilland Canada Brian Chafe.
Hrozba, ktorá bude rásť
Lesné požiare sa postupne menia na jednu z najvážnejších environmentálnych výziev súčasnosti. Ako upozorňuje portál iMeteo, situácia sa v nasledujúcich desaťročiach pravdepodobne ešte zhorší.