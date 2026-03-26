Volebný podvod v Nemecku: Starosta bavorského mestečka rezignoval

WÜRZBURG - Starosta bavorského mestečka Wülfershausen an der Saale rezignoval na funkciu po priznaní sa k volebnému podvodu. Vo štvrtok to potvrdila miestna prokuratúra. Píše agentúra DPA.
Starosta sa k volebnému podvodu priznal v utorok počas policajného výsluchu a jeho portrét už odstránili z webovej stránky obce v okrese Rhön-Grabfeld. Starostom mestečka s približne 1300 obyvateľmi za konzervatívnu Kresťanskosociálnu úniu (CSU) bol od roku 2018 a vo funkcii ho voliči potvrdili aj po miestnych voľbách 8. marca. Podľa vyšetrovania údajne otvoril dokumenty na hlasovanie poštou a sfalšoval niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva, voľby starostu a voľby do okresného zastupiteľstva, uviedla prokuratúra v Schweinfurte.
Obálky s hlasovacími lístkami potom znovu zalepil alebo ich nahradil náhradnými obálkami, ktoré poskytla obec. „Počet sfalšovaných hlasovacích lístkov v každom prípade je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla prokuratúra. Počas výsluchu povedal, že chcel podporiť manželku, ktorá kandidovala do mestského zastupiteľstva. Údajne si vyrobil aj ďalšie hlasy pre seba.
Údaje obce ukazujú, že právo voliť malo 1278 občanov a úradujúci starosta získal 472 platných hlasov. Voľby starostu sa budú opakovať, uviedol okresný úrad v Rhön-Grabfeld. V rámci volieb do miestnych zastupiteľstiev budú nariadené doplňujúce voľby. Dátum ešte nestanovili. Podľa nemeckého trestného zákonníka môže byť volebný podvod potrestaný väzením až na päť rokov. Do vynesenia konečného rozsudku platí prezumpcia neviny.