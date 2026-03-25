Vo voľbách v Dánsku zvíťazil ľavicový blok, nezískal však väčšinu

KODAŇ - Sociálni demokrati dánskej premiérky Mette Frederiksenovej zvíťazili v utorňajších parlamentných voľbách so ziskom 21,9 percenta hlasov a 38 mandátov. Ľavicový blok však v 179-člennom parlamente (Folketing) nebude mať väčšinu a obsadí 84 kresiel, zatiaľ čo pravicový blok bude mať 77 mandátov. Povolebné rokovania o vytvorení novej vládnej koalície môžu trvať niekoľko týždňov. Rozhodujúcu úlohu zrejme zohrá centristické zoskupenie Umiernení (Moderates) ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktoré bude mať 14 poslancov. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Napriek víťazstvu ide pre sociálnych demokratov o najhorší volebný výsledok od roku 1903. Podľa oficiálnych výsledkov stratili aj ďalší ich súčasní koaliční partneri - Rasmussenoví Umiernení a liberálna Ľavica (Venstre), ktorej lídrom je minister obrany Troels Lund Poulsen. Poulsen v noci na stredu tesne pred spočítaním všetkých hlasov vylúčil opätovné vytvorenie koalície so sociálnymi demokratmi.
Frederiksenová vypísala voľby minulý mesiac. Dánsko vedie od polovice roka 2019. Otázka Grónska, poloautonómneho ostrova pod správou Kodane, v uplynulých mesiacoch zamestnávala vládu najviac a bola okrem rastúcich životných nákladov tiež dôležitou témou predvolebnej kampane. Frederiksenová v januári varovala, že prípadné zabratie Grónska Spojenými štátmi, ktorým sa americký prezident Donald Trump opakovane vyhrážal, by mohlo vyústiť do konca Severoatlantickej aliancie. Práve jej rázny postoj podľa viacerých analytikov pomohol odvrátiť ešte horší výsledok strany.
Parlament má celkovo 179 poslancov, z nich štyri mandáty pripadajú na dve poloautonómne územia kráľovstva – po dvoch poslancov volili v Grónsku a na Faerských ostrovoch. Vo voľbách mohlo hlasovať približne 4,3 milióna Dánov.
Dánska premiérka Frederiksenová: Som pripravená opäť viesť krajinu
Dánska premiérka Mette Frederiksenová po utorňajších parlamentných voľbách vyhlásila, že je pripravená pokračovať vo funkcii a viesť krajinu ďalšie štyri roky. Jej sociálni demokrati voľby vyhrali, zaznamenali však najhorší výsledok od roku 1903. Informuje o tom agentúra AP a AFP. „Som pripravená prevziať zodpovednosť a opäť pôsobiť ako dánska premiérka počas nasledujúcich štyroch rokov,“ povedala po oznámení oficiálnych výsledkov. Zdôraznila, že Dánsko potrebuje stabilnú a kompetentnú vládu a jej strana je pripravená prevziať vedenie.
Krajinu čakajú po voľbách zrejme náročné rokovania o zostavení vlády, ktoré by mohli trvať niekoľko týždňov. Rozhodujúcu úlohu tak zrejme zohrá centristické hnutie Umiernení (Moderates) ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktoré obsadí 14 kresiel. Zvyšné štyri kreslá pripadajú Grónsku a Faerským ostrovom - autonómnym územiam Dánska.
Rasmussen vyzval svojich konkurentov z ľavice aj pravice, aby ustúpili od niektorých postojov, ktoré zaujali počas kampane, a začali s jeho stranou rokovať. Dánsko „je malá krajina so šiestimi miliónmi obyvateľov vo svete s ôsmimi miliardami ľudí, ktorý je v nepokojoch - v Iráne je vojna a na Ukrajine je vojna... Sme jeden kmeň. Musíme sa zjednotiť. Nesmieme sa nechať rozdeľovať,“ vyhlásil šéf diplomacie a bývalý premiér. Na druhej strane minister obrany Troels Lund Poulsen, najvýraznejší kandidát pravicového bloku, dal jasne najavo, že jeho Liberálna strana (Venstre) nemá v úmysle opäť vstúpiť do vlády so sociálnymi demokratmi. Podľa vlastných slov chce tentoraz vytvoriť koalíciu s pravicovými stranami alebo ostať v opozícii.