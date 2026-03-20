ŠKANDÁL v Bratislave: Tehotnú ženu vraj vyhnali zo schodov školy, šokujúce slová vrátničky, mesto sľubuje nápravu

BRATISLAVA - Incident, z ktorého mrazí! Na Svätoplukovej ulici v bratislavskom Ružinove došlo k situácii, ktorá poriadne rozvírila hladinu emócií. Tehotná žena vo vysokom štádiu, ktorá si potrebovala na chvíľu vydýchnuť, narazila na nečakanú agresivitu tamojšej zamestnankyne. Prípad už rieši vedenie školy aj magistrát.
Na incident upozornil portál Bratislavak.sk. Všetko odštartoval banálny problém – chýbajúca lavička na blízkej zastávke MHD. Keďže si budúca mamička nemala kde sadnúť, na malú chvíľu využila schody Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky. Reakcia personálu však svedkov incidentu šokovala.
Očitá svedkyňa popísala celú situáciu
Podľa očitej svedkyne bola reakcia vrátničky neprimerane hrubá. "Pani vo vysokom štádiu tehotenstva pani vrátnička hrubo vyhodila so slovami, že čo má ona s tým, že je tehotná. Pritom si tam len musela na chvíľu sadnúť," opísala situáciu pohoršená Bratislavčanka. Žena sa po slovnom útoku radšej postavila a zvyšok čakania na spoj strávila opretá o stenu.
Škola priznala pochybenie
Vedenie školy na podnet verejnosti zareagovalo promptne. Riaditeľka Emília Motyčková potvrdila, že o incidente vedia a okamžite vyvodili dôsledky. "Dotyční zamestnanci boli napomenutí a poučení. Veríme, že podobné incidenty sa nebudú opakovať," uviedla pre portál Bratislavak.sk. Zároveň však dodala, že sedenie na schodoch je dlhodobým problémom, pretože sťažuje plynulý príchod a odchod žiakov.
Dočká sa zastávka lavičky?
Do riešenia situácie sa zapojila aj mestská časť a magistrát. Starosta Ružinova Martin Chren uviedol, že komunikácia aj zastávky patria do správy mesta. Mestská časť sa ale bude možnosťou riešenia zaoberať. "Takže sami tam nič priamo riešiť nemôžeme – ale spýtame sa," uviedol.
Hovorca hlavného mesta Peter Bubla priznal, že priestor na Svätoplukovej je pre plnohodnotný prístrešok priúzky. "Zhodnotíme však situáciu na mieste a pokúsime sa tam umiestniť aspoň lavičku pri stene školy," prisľúbil.