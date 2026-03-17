Šok pri frankfurtskom letisku! Strieľalo sa, hlásia dvoch mŕtvych

FRANKFURT NAD MOHANOM - Neznámy útočník zastrelil v noci na utorok dvoch ľudí v pohostinskom zariadení v nemeckom Raunheime neďaleko frankfurtského letiska. Páchateľ je na úteku a jeho motív je neznámy. Informuje správa agentúry DPA.
Podľa predbežných zistení polície ozbrojená osoba vstúpila do miestneho bistra o 3.45 h a následne zastrelila dvoch ľudí, obaja zraneniam na mieste podľahli. Útočník z miesta činu ušiel a polícia po ňom momentálne intenzívne pátra.