Škandalózne VIDEO z letiska: Zamestnanec hádzal drahé gitary o zem ako vrecia s odpadom!

LOS ANGELES – Toto je nočná mora každého hudobníka aj cestujúceho. Na medzinárodnom letisku v Los Angeles sa podarilo zachytiť šokujúce video, ktoré odhaľuje, ako sa niektorí zamestnanci správajú k vašim cennostiam. Len 21-ročný Nick neveril vlastným očiam, keď uvidel letiskového pracovníka, ako s maximálnou ľahostajnosťou vyhadzuje puzdrá s drahými gitarami priamo na betón.
Nick, vysokoškolský študent z Connecticutu, bol práve na ceste domov z dovolenky v „meste anjelov“, keď si z okna terminálu všimol niečo, čo ho prinútilo okamžite vytiahnuť mobil. Na videu, ktoré sa bleskovo stalo virálnym na sociálnych sieťach, je vidieť pracovníka, ktorý vykladá vozík s batožinou.
Namiesto toho, aby puzdrá s nástrojmi opatrne uložil, ich jednoducho hádže na zem. Podľa odhadov svedkov a komentujúcich mohla hodnota poškodeného vybavenia pokojne presiahnuť sumu 3-tisíc dolárov.
Reakcie na internete na seba nenechali dlho čakať. Tisíce ľudí vyjadrili v komentároch znechutenie a hnev nad absolútnym nedostatkom rešpektu k majetku druhých. Letisko v Los Angeles (LAX) bolo požiadané o oficiálne vyjadrenie k incidentu, no zatiaľ nie je jasné, či voči pracovníkovi vyvodili dôsledky.
Hudobníci po celom svete však opäť pripomínajú staré známe pravidlo: ak cestujete s nástrojom, investujte do najpevnejšieho možného obalu, pretože nikdy neviete, do koho rúk sa vaša batožina dostane.