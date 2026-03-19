Šokujúce odhalenie o našom susedovi: Rusko má vo Viedni špionážne centrum! Špehuje celú Európu a NATO

VIEDEŇ - Rakúske hlavné mesto sa podľa expertov opäť ocitlo v centre tajných operácií. Ruské diplomatické objekty majú slúžiť ako rozsiahla sieť na elektronické sledovanie komunikácie v Európe aj mimo nej.
Antény nad mestom vyvolávajú otázky
Na strechách ruských budov vo Viedni pribúdajú technológie, ktoré podľa odborníkov neslúžia len na bežnú diplomatickú komunikáciu. Z výšky nad historickým centrom je viditeľná hustá sieť satelitných antén, ktorých účel je podľa analytikov oveľa širší.
Ako upozorňuje Financial Times, práve tieto zariadenia majú zohrávať kľúčovú úlohu v ruskom systéme elektronického spravodajstva na Západe.
Návrat praktík studenej vojny
Po rokoch relatívneho útlmu sa Viedeň opäť dostáva do centra spravodajských aktivít, ktoré pripomínajú éru studenej vojny. Rozsiahle ruské diplomatické komplexy v meste podľa informácií opäť fungujú ako základňa pre monitorovanie citlivej komunikácie.
Jeden z vysokopostavených európskych diplomatov uviedol, že ruské služby sa sústreďujú najmä na vládne a vojenské komunikačné kanály krajín NATO. Viedeň tak podľa neho nadobudla pre ruskú rozviedku zásadný význam.
Strategická poloha mesta
Rakúska metropola má pre spravodajské operácie mimoriadnu hodnotu aj vďaka koncentrácii medzinárodných inštitúcií. Sídli tu viacero organizácií vrátane agentúr OSN, OBSE, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu či kartelu OPEC.
Podľa expertov tak ruské aktivity nesmerujú len na Európu, ale zasahujú aj do komunikácie na Blízkom východe a v Afrike.
Rakúsko ako slabý článok
Po začiatku vojny na Ukrajine viaceré európske štáty vyhostili ruských diplomatov. Rakúsko však zvolilo miernejší prístup, čo podľa analytikov vytvorilo priaznivé prostredie pre ďalšie pôsobenie ruských agentov.
Dokonca aj rakúska kontrarozviedka varuje, že technické možnosti ruských sledovacích staníc predstavujú významné bezpečnostné riziko.
Antény reagujú na udalosti
Západné spravodajské služby si podľa dostupných informácií všímajú aj pohyb antén. V niektorých prípadoch sa mení ich orientácia v závislosti od aktuálneho diania.
Napríklad pred Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou sa jedna z veľkých antén náhle otočila, aby sa po skončení podujatia vrátila späť. Takéto zmeny môžu naznačovať, na čo sa ruské sledovanie práve sústreďuje.
„Ruské mesto“ uprostred Viedne
Rozsiahly diplomatický komplex, ktorý si miestni analytici prezývajú „Ruské mesto“, zahŕňa obytné budovy, školu aj misiu pri OSN. Jeho výstavbu inicioval ešte Jurij Andropov, bývalý šéf KGB.
Podľa odhadov má Rusko vo Viedni približne 500 diplomatických pracovníkov, pričom významná časť z nich môže mať spravodajské úlohy.
Sledovanie smeruje aj do Afriky
Analytici identifikovali viacero satelitov, na ktoré sú antény nasmerované. Ide najmä o komunikačné systémy prepojujúce Európu s Afrikou.
To naznačuje, že rozsah sledovania presahuje hranice Európy a zasahuje širší geopolitický priestor.
Kontrarozviedka má obmedzené možnosti
Podľa rakúskeho historika Thomasa Rieglera zhromažďujú spravodajské informácie vo Viedni všetky veľmoci. Rusko to však robí výrazne otvorenejšie.
Rakúska legislatíva navyše výrazne obmedzuje možnosti zásahu. Špionáž totiž nie je automaticky trestná, pokiaľ nie je preukázané, že priamo ohrozuje národné záujmy.
Tichá hrozba pre Európu
Rakúsko síce nie je členom NATO a zachováva neutralitu, no zároveň si čoraz viac uvedomuje bezpečnostné riziká spojené s ruskými aktivitami.
Aj keď vyhosťovanie diplomatov zatiaľ nie je témou, podľa zdrojov existujú iné spôsoby, ako môže krajina prispieť k obmedzeniu vplyvu Moskvy – napríklad zdieľaním spravodajských informácií s partnermi.