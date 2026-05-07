ŠKANDÁL pred MS vo futbale: Letisko, kde budú pristávať najväčšie hviezdy, zaplavili VÝKALY!

MEXICO CITY - Po štyroch rokoch budú najlepší futbalisti sveta bojovať v národných farbách svojich krajín o titul majstrov sveta. Majstrovstvá sveta budú tohto roku hostiť až 3 krajiny, pričom aj počet mužstiev v základných skupinách bude rekordný. Popri tom všetkom čaká organizátorov neľahká úloha, aby bolo všetko dôkladne pripravené. Už sa ale objavili veľké problémy.
Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa ešte ani nezačali a organizátori už majú na krku poriadny škandál. Medzinárodné letisko v Mexico City, kde sa budú premiestňovať najväčšie svetové futbalové hviezdy, zastihla nepríjemná situácia. Chodby sú zaplavené výkalmi a splaškami. Turnaj sa pritom začína už o niekoľko týždňov.
Zdesení cestujúci nemali inú možnosť, ako sa brodiť odpadovou vodou. Okrem toho začali padať zo stropu veľké kusy stavebného materiálu. Cestujúci uverejnili video ako dôkaz už 29. apríla okolo 15:00 miestneho času.
Vyjadrenie letiska
Následkom tohto nežiadúceho stavu sú podľa hovorcu letiska v Mexico City údržbárske práce. Počas renovácie došlo k poškodeniu potrubia na hornom poschodí terminálu 1, ktorý, prejde denne najviac cestujúcich. Splašky začali stekať po rampe pre zdravotne postihnutých a následne prenikli aj na pešiu zónu.
Boli prijaté preventívne opatrenia a dočasne uzavreli prívod vody na toaletách. Do dnešného dňa nie je jasné, či sa situácia vrátila už do normálu.
Nestihnú to do začiatku turnaja
Stavebné práce začali na letisku už v máji 2025, pričom štát dal na ne 9 miliárd mexických pesos (takmer 4 a pol milióna eur). Vo februári tohto roku boli dokončené len zhruba na 40 percent. Do začiatku MS má byť rekonštrukcia letiska hotová na 80 percent.