Koniec priateľstva s Rwandou? Trump uvalil sankcie na spojenca za podporu vrahov a porušenie mierovej dohody

WASHINGTON - Spojené štáty v pondelok oznámili, že uvaľujú sankcie na Rwandské obranné sily (RDF), ktoré obvinili z porušenia mierovej dohody s Konžskou demokratickou republikou (KDR) prostredníctvom podpory ozbrojeného Hnutia 23. marca (M23). Kigali tieto obvinenia odmietlo. Informuje o tom agentúra AFP.
Americký prezident Donald Trump v decembri zvolal stretnutie lídrov Rwandy a KDR, aby podpísali mierovú dohodu, a predpovedal „veľký zázrak“ po rokoch násilia v KDR. Len o pár dní neskôr bojovníci zo skupiny M23 podporovaní Rwandou obsadili kľúčové mesto v KDR.
Spojené štáty oznámili, že uvaľujú sankcie na Rwandské obranné sily (RDF) a štyroch dôstojníkov vrátane náčelníka generálneho štábu Vincenta Nyakarundiho, pričom uviedli, že títo ľudia mali kľúčový podiel na úspechoch M23. „M23 - subjekt sankcionovaný USA a OSN - je zodpovedný za hrôzostrašné porušovanie ľudských práv vrátane popráv bez súdneho procesu a násilia voči civilistom vrátane žien a detí,“ uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott.
Závažné porušovanie dohôd
„Neustála podpora zo strany RDF a jej najvyššieho vedenia umožnila M23 obsadiť suverénne územie KDR a pokračovať v týchto závažných porušeniach,“ pokračoval vo vyhlásení. „Ako jasne vyjadril prezident Trump, Spojené štáty sú pripravené použiť všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečili, že KDR a Rwanda splnia sľuby tejto historickej dohody,“ dodal.
Trump sa predtým vyjadril pozitívne o spolupráci s rwandským prezidentom Paulom Kagamem, skúseným lídrom, ktorý bol ochotný prijať migrantov deportovaných zo Spojených štátov, čo je hlavným politickým cieľom Trumpa. Sankcie zablokujú všetky aktíva, ktorý RDF alebo štyria dôstojníci držia v Spojených štátoch, a zakážu akékoľvek finančné transakcie s nimi. Rwanda tvrdenia o poskytovaní priamej podpory skupine M23 poprela.