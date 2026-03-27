Nehoda v Diviackej Novej Vsi: Vodičovi pomáhali hasiči aj pracovníčky domova sociálnych služieb

DIVIACKA NOVÁ VES - Zásah hasičov si vo štvrtok (26. 3.) popoludní vyžiadala dopravná nehoda v Diviackej Novej Vsi v okrese Prievidza. Vodičovi auta poskytli zdravotnú starostlivosť. Informovalo o tom v piatok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
„Účastník dopravnej nehody bol po príchode hasičov na miesto v starostlivosti pracovníčok miestneho domova sociálnych služieb. Vozovka bola v dôsledku udalosti čiastočne blokovaná v jednom jazdnom pruhu, pričom z postihnutého automobilu vytekali prevádzkové kvapaliny,“ uviedol HaZZ.
Zasahujúci hasiči podľa neho zabezpečili miesto udalosti a do príchodu posádky záchrannej zdravotnej služby vodičovi poskytovali predlekársku prvú pomoc a ošetrenie. „Súčasne vykonali protipožiarne opatrenia a prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a z vozovky odstránili uniknuté prevádzkové kvapaliny. Po zdokumentovaní udalosti políciou hasiči asistovali pri bezpečnom naložení havarovaného automobilu na vozidlo odťahovej služby,“ dodal.