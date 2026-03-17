Vzbura proti Trumpovi! Šéf protiteroristického centra ODCHÁDZA: Irán podľa Kenta nebol pre USA hrozbou

WASHINGTON - Riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra Joe Kent v utorok oznámil odstúpenie z funkcie. Ako dôvod uviedol svoj nesúhlas s vojenským zásahom USA proti Iránu. Islamská republika podľa jeho slov „nepredstavovala bezprostrednú hrozbu“ pre Spojené štáty, ako tvrdil prezident Donald Trump. Informuje o tom agentúra AP.
Republikánsky prezident USA a izraelskí predstavitelia odôvodňovali potrebu vojensky zasiahnuť proti Iránu bezprostrednými hrozbami pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, pričom hlavným argumentom bola údajná snaha Iránu získať jadrové zbrane. „S čistým svedomím nemôžem podporiť prebiehajúcu vojnu v Iráne. Irán nepredstavoval pre našu krajinu žiadnu bezprostrednú hrozbu a je zrejmé, že sme túto vojnu začali pod tlakom Izraela a jeho vplyvného amerického lobovania,“ napísal Kent v liste adresovanom Trumpovi.
Americký prezident podľa neho podľahol lživej a dezinformačnej kampani vysokopostavených izraelských predstaviteľov a vplyvných členov amerických médií, ktorá „zasiala vojnovú rétoriku s cieľom podnietiť vojnu s Iránom“. Táto kampaň ho vraj mala presvedčiť, že ak USA zaútočia hneď, čaká ich rýchle víťazstvo. „Bola to lož a ide o tú istú taktiku, ktorú Izraelčania použili, aby nás vtiahli do katastrofálnej vojny v Iraku, ktorá stála našu krajinu životy tisícov našich najlepších mužov a žien. Túto chybu nemôžeme zopakovať,“ zdôraznil.
Výzva na odvážne kroky
Šéfa Bieleho domu zároveň vyzval na „odvážne kroky“. „Môžete zmeniť kurz a vytýčiť pre našu krajinu novú cestu, alebo dovoliť, aby sme sa ďalej prepadali do úpadku a chaosu. Karty máte v rukách vy,“ dodal. Kenta do funkcie riaditeľa NCTC nominoval Trump vo februári 2025, mesiac po tom, čo sám nastúpil do prezidentského úradu. Za riaditeľa ho potvrdil Senát USA v júli toho roka.
Proti jeho menovaniu sa vtedy ostro postavili demokrati, ktorí poukazovali na jeho väzby na krajnú pravicu a konšpiračné teórie. Republikáni zase obhajovali jeho schopnosti v oblasti boja proti terorizmu a vyzdvihovali jeho vojenské a spravodajské skúsenosti. Úlohou Národného protiteroristického centra je analyzovať a vyhľadávať teroristické hrozby.