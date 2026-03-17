Trump skoro pukol od smiechu: Povedali mu šokujúcu informáciu! Chameneí je gay

WASHINGTON - Na brífingu amerických spravodajcov zaznela nečakaná informácia o novom lídrovi Iránu, reakcia Donalda Trumpa prekvapila aj prítomných.
Nečakaný moment na brífingu: Trump sa rozosmial
Počas uzavretého spravodajského stretnutia v USA zaznela informácia, ktorá vyvolala nezvyčajnú reakciu. Americký prezident Donald Trump mal podľa denníka New York Post reagovať prekvapením a smiechom na tvrdenie týkajúce sa súkromného života nového iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího.
Podľa zdrojov denníka išlo o informáciu, ktorú americké spravodajské služby prezentovali ako dôveryhodnú. Niektorí účastníci brífingu ju údajne vnímali ako natoľko bizarnú, že sa k Trumpovej reakcii pridali.
Spravodajcovia hovoria o dôveryhodnej stope, dôkazy však chýbajú
Zdroje citované americkým médiom tvrdia, že správa nemá byť súčasťou diskreditačnej kampane, ale vychádza z interných poznatkov služieb. Tie mali naznačovať, že Chameneí v minulosti udržiaval vzťah so svojím učiteľom.
Zároveň však platí zásadná vec – americké úrady nedisponujú priamymi dôkazmi, ako sú fotografie či záznamy, ktoré by tieto tvrdenia jednoznačne potvrdzovali.
Krvavý útok a nástup k moci
Nový iránsky líder sa dostal do čela krajiny po dramatických udalostiach. Pri leteckom útoku z 28. februára zahynul jeho otec Alí Chameneí spolu s viacerými členmi rodiny, vrátane Chameneího manželky Zahry a ich dospievajúceho syna Mohammada.
Samotný Modžtaba mal podľa dostupných informácií utrpieť zranenia. Okrem zosnulého syna má ešte ďalšie dve deti.
Trump už skôr označil jeho nástup na čelo Iránu za „neprijateľný“ z pohľadu Spojených štátov.
Staršie pochybnosti a nevyriešené otázky
Debaty o súkromí nového vodcu sa objavovali už v minulosti. Zintenzívnili sa po májovej havárii vrtuľníka v roku 2024, pri ktorej zahynul vtedajší prezident Ebráhím Raísí.
Raísí bol považovaný za jedného z hlavných favoritov na nástupníctvo po Alím Chameneím. Jeho smrť otvorila priestor pre nové mocenské scenáre.
Televízia CBS News navyše uviedla, že Alí Chameneí mal preferovať iného nástupcu – okrem iného aj pre bližšie nešpecifikované problémy v osobnom živote svojho syna.
Tvrdá realita: v Iráne hrozí za homosexualitu trest smrti
Téma, ktorá sa objavila na americkom brífingu, má v iránskom kontexte mimoriadne vážne dôsledky. Homosexuálne správanie je v krajine trestné a v krajnom prípade môže viesť až k trestu smrti.
Iránske úrady v minulosti vykonali popravy obesením, často na verejných miestach, čo malo slúžiť ako odstrašujúci signál pre spoločnosť.
Správy z Moskvy: operácia v Putinovom prostredí
Ďalšie neoverené informácie priniesol portál Al-Džarida. Podľa jeho tvrdení bol Chameneí po februárovom útoku prevezený do Moskvy, kde mal podstúpiť operáciu.
Server uviedol, že sa lieči v súkromnom zdravotníckom zariadení nachádzajúcom sa v jednom z objektov využívaných ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tieto informácie však nie je možné nezávisle overiť.
Informácie bez definitívneho potvrdenia
Celý prípad sprevádza vysoká miera neistoty. Hoci americké zdroje hovoria o dôveryhodných zisteniach, chýbajú jednoznačné dôkazy.
To, čo zaznelo na brífingu, tak zatiaľ zostáva v rovine citlivých spravodajských informácií, ktoré môžu mať v geopolitickom kontexte výrazný dopad – no bez jasného potvrdenia.