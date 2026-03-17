Rada EÚ chce umožniť poslankyniam EP pred a po pôrode hlasovať cez splnomocnenca

BRUSEL - Členské štáty v Rade Európskej únie pre všeobecné záležitosti sa v utorok v Bruseli dohodli na zmene a doplnení právneho predpisu o voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Nové pravidlá umožnia europoslankyniam preniesť svoje hlasovacie právo na splnomocnenca tri mesiace pred očakávaným dátumom pôrodu a šesť mesiacov po pôrode.
„Táto dohoda sa týka rovnosti, inklúzie a demokratického zastúpenia. Umožnením hlasovania prostredníctvom splnomocnenca pre poslankyne, ktoré sú tehotné alebo nedávno porodili, aktívne podporujeme účasť žien v európskej politike a uľahčujeme im zosúladenie parlamentných povinností s materstvom,“ uviedla cyperská ministerka pre európske záležitosti Marilena Raounová. Jej krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Po utorkovej dohode bude text postúpený EP na súhlas. Následne sa vráti do Rady EÚ na formálne prijatie. Aby nové pravidlá nadobudli účinnosť, musia ich ratifikovať všetky členské krajiny v súlade so svojimi ústavnými postupmi. Doteraz musia europoslanci hlasovať osobne a nemôžu namiesto seba splnomocniť niekoho iného. EP 13. novembra 2025 prijal uznesenie o cielenom prepracovaní európskeho volebného zákona, ktoré podporilo 605 europoslancov.
Proces iniciovala predsedníčka EP Roberta Metsolová, ktorá privítala aj utorkovú dohodu štátov v Rade EÚ pre všeobecné záležitosti. „Ide o dôležitý krok vpred pre poslankyne EP a vysiela to veľmi silný signál všetkým ženám, ktoré uvažujú o kandidatúre. Ešte sme tam úplne nedošli, ale meníme tento záväzok na realitu,“ uviedla na sociálnej sieti X.