MIMORIADNE Zelenskyj oznámil veľkú vec! Oprava Družby sa chýli ku koncu, hotová bude o mesiac a pol

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v liste adresovanom Európskej komisii podľa agentúry Reuters uviedol, že oprava ropovodu Družba poničeného ruským útokom sa chýli ku koncu. Kompresná stanica začne podľa neho fungovať o mesiac či mesiac a pol.
Maďarsko a Slovensko, ktoré ropovodom Družba vedúcim cez Ukrajinu dovážajú ruskú ropu, tvrdia, že Kyjev sa sprevádzkovaním potrubia zámerne otáča.
Ukrajina prijala od EÚ ponuku pomoci a financovania pri obnove dodávok Družbou
Ukrajina prijala od Európskej únie ponuku technickej pomoci a financovania pri obnove dodávok ropy ropovodom Družba na Slovensko a do Maďarska, uviedli dnes v spoločnom vyhlásení predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Súčasne ubezpečili, že európski experti sú Ukrajine k dispozícii okamžite. Costa a von der Leyeonová chcú tiež naďalej spolupracovať s dotknutými stranami na hľadaní alternatívnych trás pre tranzit neruskej ropy do krajín strednej a východnej Európy, dodali vo vyhlásení.