MIMORIADNY ONLINE Rusi zaútočili na ukrajinskú elektráreň! Prerušili dodávky vody

KIŠIŇOV - Ruský útok na vodnú elektráreň v meste Novodnistrovsk na Ukrajine spôsobil únik ropy a znečistenie vodných zdrojov v susednom Moldavsku, uviedli v pondelok tamojší predstavitelia. Vo viacerých mestách v krajine došlo k prerušeniu dodávok vody, informuje Reuters. Situáciu sledujeme online.
6:10 Predseda Európskej rady António Costa od maďarského premiéra Viktora Orbána očakáva, že bude ohľadom unijnej pôžičky Ukrajine rešpektovať to, s čím súhlasil na decembrovom summite EÚ. Podľa Costu je absolútne neprijateľné, aby jeden členský štát po tom, čo sa Európska únia na niečom zhodla, vzal svoje slovo späť. Costa to uviedol v pondelkovom rozhovore s novinármi z projektu European Newsroom (ENR), ktorý združuje tlačové agentúry z celej Európy a ktorého je ČTK členom.
6:00 Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vyjadrili na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli jednoznačnú podporu požiadavkám zo strany Slovenska, Maďarska a tiež Európskej komisie voči Ukrajine v súvislosti s informáciami o stave ropovodu Družba. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie (MZVEZ) SR.
Rusko nesie plnú zodpovednosť
Moldavsko ešte v nedeľu vyhlásilo 15-dňovú environmentálnu pohotovosť, keď sa stal rozsah znečistenia v súvislosti s útokom zo 7. marca zrejmý. Moldavská prezidentka Maia Sanduová uviedla, že za znečistenie rieky Dnester je zodpovedné Rusko. „Vyhlásili sme environmentálnu pohotovosť a konáme s cieľom chrániť našich ľudí,“ uviedla Sanduová v nedeľu na platforme X. „Rusko nesie plnú zodpovednosť,“ dodala prezidentka.
Moldavské ministerstvo životného prostredia v pondelok potvrdilo, že únik ropy spôsobil prerušenie dodávok vody v meste Balti s 90.000 obyvateľmi, ako aj v ďalších troch mestách a bude trvať až do utorka. Školy v postihnutých regiónoch zostanú zatvorené a prejdú na online výučbu. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok uviedla, že Európska únia je pripravená krajine pri riešení znečistenia pomôcť.
„Ruský útok na vodnú elektráreň v Novodnistrovsku na Ukrajine spôsobil znečistenie rieky Dnester, ktorá je pre väčšinu obyvateľov Moldavska kľúčovým zdrojom pitnej vody,“ uviedla Kosová na X. „Toto je pripomienka, že ruská vojna nekončí na hraniciach Ukrajiny. Sme solidárni s Moldavskou republikou,“ dodala.