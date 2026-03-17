Slovensko a Maďarsko podpísali dohodu! Pribudne cezhraničný produktovod, prepojí dve rafinérie

BRATISLAVA - Slovensko a Maďarsko podpísali dohodu o výstavbe nového cezhraničného produktovodu, ktorý prepojí dve rafinérie vo vlastníctve maďarskej ropnej a plynárenskej skupiny MOL. Dohodu podpísali v Bruseli slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková a šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informovalo dnes ČTK slovenské ministerstvo hospodárstva.
Nové potrubie v dĺžke 127 kilometrov a s ročnou prepravnou kapacitou približne 1,5 milióna ton ropných produktov, najmä benzínu a nafty, by malo byť dokončené v prvej polovici budúceho roka. Bratislava uviedla, že projekt posilní energetickú bezpečnosť regiónu, keďže skoršie prerušenie dodávok ropy v regióne poukázalo na zraniteľnosť energetickej infraštruktúry a na potrebu diverzifikácie trás a zdrojov dodávok. Pripravovaný produktovod by mal umožniť efektívnejšie presuny palív medzi rafinériami v Maďarsku a na Slovensku.
Prepojí produktovod Slovnaftu pri Šahách a rafinériu Duna
Návrh na zmenu príslušnej medzivládnej dohody s Maďarskom v súvislosti s uvedeným produktodom schválila slovenská vláda minulý týždeň. Spoločnosť MOL a jej bratislavská rafinéria Slovnaft podľa materiálu novým potrubím prepojí existujúci produktovod Slovnaftu pri juhoslovenskom meste Šahy a rafinériu Duna v maďarskom meste Százhalombatta. Maďarsko predvlani patrilo k najvýznamnejším exportným trhom Slovnaftu v oblasti dodávok motorových palív.
Slovensko i Maďarsko dlhodobo využívajú ruskú ropu a na jej dovoz získali výnimku zo sankcií, ktoré na Moskvu po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu uvalila Európska únia. Ropovodom Družba ropy neprúdi na Slovensko a do Maďarska od konca januára, keď ropovod podľa Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť obviňujú Kyjev z prieťahov pri obnovení prepravy ropy týmto potrubím.