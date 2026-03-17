Utorok17. marec 2026, meniny má Ľubica, zajtra Eduard

Rázny krok Bruselu: Zaviesť chce zákaz ruskej ropy a to tri dni po maďarských voľbách

Péter Szijjártó
Péter Szijjártó
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Tri dni po maďarských voľbách, ktoré sa majú konať 12. apríla, bude v Bruseli predložená legislatíva, ktorá by zakázala dovoz ruskej ropy na európsky trh. Podľa agentúry MTI na to upozornil v utorok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Dodal, že súčasná maďarská vláda bude v prípade víťazstva vo voľbách naďalej bojovať za ochranu nízkych cien energií, informuje spravodajca v Budapešti.

Minister na výročnej konferencii Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory (MKIK) varoval, že sa očakáva veľký boj v oblasti dodávok energie a kľúčovou otázkou je, ako sa k tomu Maďarsko postaví, čo sa rozhodne v parlamentných voľbách 12. apríla. Poukázal na to, že situácia na Blízkom východe dnes nesie riziko najdramatickejšej krízy dodávok ropy v histórii, pričom uzavretie Hormuzského prielivu ovplyvní približne dvadsať percent celkovej svetovej spotreby.

„A navyše, kvôli politickým rozhodnutiam prijatým v Európe, sme teraz v situácii, keď je Európa uzavretá pred svojimi dvoma najdôležitejšími euroázijskými zdrojmi ropy. Európa sa politickým rozhodnutím uzavrela pred ruskou ropou a je uzavretá pred arabskou ropou kvôli súčasnej bezpečnostnej situácii, kvôli tamojšej vojne,“ povedal.

„Otázkou je, či si Európa túto situáciu udrží z ideologických dôvodov, alebo či si sama otvorí zdroj ropy, na ktorého otvorenie má vplyv na základe ekonomickej racionality. Pretože nemáme vplyv na to, ako sa bude vojna na Blízkom východe vyvíjať, ale Európska únia by sa mohla rozhodnúť, že ruskú ropu pustí späť na európsky trh,“ podčiarkol Szijjártó.

V Bruseli sa pripravuje legislatíva

Podľa jeho slov v Bruseli sa pripravuje legislatíva, ktorá by úplne zakázala ruskú ropu na európskom trhu. Stane sa tak „nejakou náhodou“ iba tri dni po maďarských voľbách, 15. apríla. Minister zdôraznil, že vláda je pripravená bojovať aj v tejto veci. „Pre Maďarsko je lacná ruská ropa základom pre udržanie zníženia režijných nákladov. Základom celého zníženia režijných nákladov je to, že nakupujeme energetické nosiče z Ruska lacnejšie ako ostatní. Pretože v súčasnosti pre Maďarsko nie je k dispozícii žiadny lacnejší zdroj ako plyn z Ruska a nie je k dispozícii žiadny lacnejší zdroj ako ropa z Ruska. Toto je fakt. A ak Maďarsku zakážu nakupovať lacnú ropu, znamená to, že odteraz budú dodávky energie do krajiny drahšie. Preto sme pripravení bojovať," cituje MTI Szijjártóa.

Viac o téme: VoľbyRopaRuskoMaďarskoBrusel
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Banskej Bystrici zrazilo osobné auto kolobežkára
Správy
Marcel Forgáč zostal zahanbený: Michal, chcem ťa upozorniť, že… Hudák vybuchol smiechom!
Prominenti
Tlačová konferencia KDH z NR SR
Správy

Domáce správy

Poslanci sa po dlhšej prestávke vrátili do lavíc: Pokračujú v 46. schôdzi, o TOMTO diskutujú
Domáce
Vláda vyhlásila pre tri okresy na východe Slovenska mimoriadnu situáciu
Domáce
V Lehote pod Vtáčnikom horela zrubová chata: Príčiny požiaru zisťujú
Domáce
Fico prehovoril o cenách palív: Na Slovensku majú byť lacnejšie než v Rakúsku! Títo si však priplatia
Bratislava

Zahraničné

Tragická smrť dediča miliardového impéria: Zomrel pri leteckom nešťastí aj s tehotnou manželkou!
Zahraničné
MIMORIADNE Zelenskyj oznámil veľkú vec! Oprava Družby sa chýli ku koncu, hotová bude o mesiac a pol
Zahraničné
Panika na univerzite: Šíri sa smrtiaca infekcia! Už dvaja študenti zomreli, ďalší bojujú o život
Zahraničné
Trump skoro pukol od smiechu: Povedali mu šokujúcu informáciu! Chameneí je gay
Zahraničné

Prominenti

Marcel Forgáč zostal zahanbený: Michal, chcem ťa upozorniť, že… Hudák vybuchol smiechom!
Domáci prominenti
DRÁMA na koncerte známeho speváka: Po ÚTOKU fanúšika skončil zaliaty krvou!
Zahraniční prominenti
Obrovská HANBA Ema z Mama, ožeň ma: Jojka zverejnila jeho POTUPNÉ FOTO!
Domáci prominenti
Zomrela legenda známej šou: Moderátorka utrpela MASÍVNY infarkt!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Legendárny hotel: Prežil katastrofu, hostil najväčšie osobnosti a dodnes má vlastného čističa mincí
dromedar.sk
Máte po umytí v umývačke stále MOKRÝ riad? Stačí do dvierok vložiť TÚTO jednu VEC a vlhkosť okamžite zmizne!
Zaujímavosti
Používate slúchadlá celé hodiny? V UŠIACH sa vám deje niečo, čo môže skončiť BOLESTIVOU infekciou!
Zaujímavosti
ŠOK pod oltárom na Skalke: Archeológovia našli POZOSTATKY obra z minulosti, z jeho tela však ZMIZLI dôležité časti!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
Ekonomika

Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!

Šport

Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Ostatné
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Beh na lyžiach
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
Tipsport liga
Žiadny hokej s Rusmi, kým nevypadnú z Ukrajiny: Lotyšský reprezentant poslal tvrdý odkaz vedeniu NHL
Reprezentácia

Auto-moto

Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Kariérny rast
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Pracovné prostredie
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Pracovné prostredie
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Chuťovky
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Rady a tipy

Technológie

Google zoberie hackerom nástroj, cez ktorý vedeli prevziať kontrolu nad mobilom. Android začne blokovať prístup k citlivej funkcii
Android
Centrum 795: Tajná ruská jednotka pre atentáty. Odhalil ju Google Translate
Moderná vojna a konflikty
Je na Slovensku cenzúra? Veľká analýza odhalila, ako sa tu máme v porovnaní s Európou aj svetom
Bezpečnosť
Máš Chrome? Toto nevinné rozšírenie malo viac ako milión stiahnutí. Obsahovalo škodlivý kód a Google o ňom vedel viac ako rok
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Pre kutilov

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Dvor a záhrada
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Záhrada
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Dvor a záhrada
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partnerské vzťahy
Muži priznávajú, že na ne nedokážu zabudnúť: Ženy tohto znamenia sú v láske neprehliadnuteľné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Tragická smrť dediča miliardového impéria: Zomrel pri leteckom nešťastí aj s tehotnou manželkou!
Domáce
AKTUÁLNE Fico ŠOKOVAL na tlačovke o cenách benzínov: Nové PRAVIDLÁ na pumpách, títo budú platiť VIAC!
Zahraničné
MIMORIADNE Zelenskyj oznámil veľkú vec! Oprava Družby sa chýli ku koncu, hotová bude o mesiac a pol
Domáce
Lučenec v šoku: Dlhoročnú primátorku obvinili z trestných činov, hovorí o štvavej kampani!

Ďalšie zo Zoznamu