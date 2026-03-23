Havlíček varuje firmy: Bez zabezpečenia nebudú licencie, správy o Szijjártóovi berie pred voľbami s odstupom

PRAHA - České úrady budú kontrolovať, či firmy vyrábajúce vojenský či iný významný bezpečnostný materiál, ktorým štát udeľuje licencie na vývoz ich produktov, majú dostatočne zabezpečené svoje areály. V opačnom prípade im štát neposkytne licenciu. V pondelok to po rokovaní vlády povedal český vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. K intenzívnejším kontrolám dôjde v reakcii na minulotýždňový požiar haly jednej z českých zbrojoviek v Pardubiciach. Polícia ho vyšetruje ako možný teroristický útok.
Dôrazné upozornenie firiem
„Ministerstvo priemyslu, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany zasiela veľmi dôrazné upozornenie týmto spoločnostiam, aby dôsledne dodržiavali zákon o zaobchádzaní s bezpečnostným materiálom. Ak toto nebude vykonané – a budú v tomto prípade dôsledné kontroly – potom nebudú poskytované vývozné licencie,“ vyhlásil Havlíček s tým, že ministerstvo vnútra má dostatok nástrojov, ako rýchlym spôsobom preverí, či je zabezpečenie konkrétnej firmy dostatočné.
Podľa ministra sa to týka 428 firiem. Ohradil sa voči opozícii, ktorá kritizovala slová premiéra Andreja Babiša z piatka minulého týždňa, keď povedal, že zvýšené zabezpečenie si firmy musia zaobstarať na svoje náklady. Havlíček v pondelok argumentoval, že nie je v silách štátu, aby zabezpečil všetky tieto objekty vrátane desiatok ďalších z kritickej infraštruktúry.
Ochrana je zodpovednosť majiteľov
„To je absolútny nezmysel a nepochopenie úlohy štátu. Pochopiteľne, ak sa ktokoľvek dostane do problému, zasiahnu integrované zložky a pomôžu v ochrane, ale zabezpečovať tieto objekty je a musí byť zodpovednosťou majiteľov alebo prevádzkovateľov,“ podotkol. Dodal, že ak by bol dotknutý areál v Pardubiciach zabezpečený primerane, k útoku by podľa neho s najväčšou pravdepodobnosťou nedošlo. Podľa slov ministra česká vláda v súčasnej chvíli nemá žiaden signál, že by v krajine hrozilo nejaké ďalšie bezprostredné nebezpečenstvo, no zostáva obozretná.
Správy o Szijjártóovi berme pred maďarskými voľbami s veľkým odstupom
Na správy o tom, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne informoval šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova o ich priebehu, sa podľa českého vicepremiéra a ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka treba pozerať s odstupom, keďže v Maďarsku budú onedlho voľby. Dodal, že celej záležitosti v tejto chvíli neprikladá veľkú váhu. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.
„To, že to napíše denník v Spojených štátoch, ešte neznamená, že to tak skutočne je. Ja neviem, či to tak je, ale je pred voľbami a všetky tieto informácie berme s veľkým odstupom,“ povedal Havlíček s tým, že na základe popisu z médií sa mu to zdá infantilné.
„Ak by niekto chcel niekomu skutočne dávať nejaké informácie z Rady – hoci som presvedčený, že si to zahraničné rozviedky dokážu zabezpečiť aj inak – tak nepredpokladám, že to bude robiť pred svedkami a ešte na pôde Európskej komisie, Európskeho parlamentu alebo niekde v EÚ, ale urobil by to asi iným spôsobom... Ja tomu v tejto chvíli neprikladám žiadnu veľkú váhu čisto preto, lebo to neviem posúdiť,“ dodal minister.
Podpora Orbána je podľa neho normálna
Novinári sa ho následne pýtali, či je vhodné, aby v takejto situácii premiér Andrej Babiš alebo iní členovia českej vlády podporovali pred maďarskými parlamentnými voľbami premiéra Viktora Orbána. Podľa Havlíčka je normálne, že sa takto navzájom podporujú strany, ktoré sú spolu napríklad vo frakciách v Európskom parlamente.
ČR a Maďarsko majú rozdiely k Rusku
Na otázku k postoju ČR a Maďarska k zahraničnej politike Havlíček podotkol, že Česko má s Budapešťou rovnaký pohľad na energetickú či migračnú politiku v rámci EÚ a nie na Moskvu. „My do Ruska nejazdíme, nepodporujeme Putina, nikdy sme s ním nerokovali. Ale v EÚ je 27 krajín, my rešpektujeme každú z nich... Ťažko môžeme ovplyvniť, či dotyčný pôjde do Moskvy alebo kamkoľvek inam,“ dodal minister s tým, že jednotlivé kroky maďarskej vlády nech si každý vyhodnotí sám.
Denník The Washington Post v sobotu (20.3.) s odvolaním sa na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol správy o ich priebehu a navrhol možné riešenia. Európska únia považuje správy za veľmi znepokojujúce. Szijjártó tvrdenia v článku označil za lži. Podľa maďarského ministra pre záležitosti EÚ Jánosa Bóku ide o zúfalú reakciu na to, že Orbánova strana Fidesz v predvolebnej kampani naberá na sile. Maďari sa však podľa neho nenechajú oklamať.