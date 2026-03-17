ONLINE Zabili šéfa iránskej bezpečnostnej rady Larídžáního, potvrdil Izrael

BAGDAD - Konflikt na Blízkom východe pokračoval aj v priebehu noci na utorok, pričom útoky hlásili viaceré krajiny v regióne. Z irackej metropoly Bagdad informovali o ďalšom útoku na americké veľvyslanectvo a na budovu, kde pravdepodobne bývali iránski poradcovia. Spojené arabské emiráty (SAE) pre hrozbu nových útokov nakrátko uzavreli svoj vzdušný priestor, zatiaľ čo Izrael avizoval pokračujúcu ofenzívu na Teherán a Bejrút. Informuje agentúra AFP a AP. Situáciu sledujeme online.

11:25 Európska únia začala rok po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu brať do úvahy nepredvídateľnosť Spojených štátov, vyhlásila v utorok v rozhovore pre agentúru Reuters šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Členské štáty eurobloku sú podľa nej zároveň znepokojené, že Washington s nimi nekonzultoval začiatok vojny proti Iránu a jej ciele.

10:46 Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že pri nočnom izraelskom vzdušnom útoku zahynul tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání. O útoku krátko predtým informovali aj izraelské médiá. Informuje agentúra AFP.Irán Larídžáního smrť nepotvrdil. Iránske štátne médiá dnes však zverejnili údajný Larídžáního odkaz písaný rukou, uvádza Reuters bez ďalších podrobností.

10:35 Izraelská armáda v noci podnikla viacero útokov na vysokopostavených predstaviteľov Iránu. Pri jednom z nich zahynul veliteľ polovojenských síl Basídž Gholámrezá Solejmání. Izrael zaútočil aj na tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního. Aktuálne nie je jasné či prišiel pri útoku o život alebo bol zranený. Informuje portál Times of Israel.

10:20 Británia, Fínsko a Holandsko zvažujú spoluprácu pri spoločnom financovaní a obstarávaní zbraní, munície a ďalšieho vojenského vybavenia. Dôvodom sú rastúce bezpečnostné hrozby vo svete vrátane vojny na Ukrajine a Blízkom východe, informuje správa agentúry Reuters.

10:10 Irak rokuje s Iránom o umožnení prechodu niektorých svojich ropných tankerov cez Hormuzský prieliv, uviedol v utorok iracký minister ropného priemyslu Haján Abdal Ghaní. Bagdad sa tak snaží zmierniť problémy s vývozom ropy po nedávnych útokoch na tankery vo svojich vodách, informuje správa agentúry Reuters.

10:05 Izraelské letectvo pri dnešnom nočnom útoku cielilo na šéfa iránskej bezpečnostnej rady Alího Larídžáního, píše server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na nemenovaných izraelských činiteľov. Nie je známe, či bol Larídžání zranený alebo zabitý. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir však uviedol, že v noci bolo dosiahnuté významné úspechy pri likvidácii cieľov. Iránske štátne médiá ale oznámili, že čoskoro zverejnia správu od Larídžáního, píše agentúra Reuters.

9:25 Čína poskytne humanitárnu pomoc krajinám na Blízkom východe, ktoré zasiahli americké a izraelské útoky počas pokračujúcej vojny. Oznámil to v utorok hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii, informuje agentúra AFP.

8:35 Pri dopade úlomkov zneškodnenej iránskej balistickej strely dnes zahynul v Abú Zabí civilista s pakistanským občianstvom, uviedli podľa agentúry AFP emirátske úrady. Iránskym úderom dnes ráno čelila protivzdušná obrana aj v Katare a Saudskej Arábii. Podľa predsedu iránskeho parlamentu americká vojenská prítomnosť regiónu bezpečnosť neprinesie, tú musia zabezpečiť tamojšie štáty. Teherán v odvete za izraelské a americké údery už tretím týždňom útočí na štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú vojenské objekty Spojených štátov.

7:18 Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví oznámil v pondelok vytvorenie výboru, ktorý má pripraviť právny rámec na vyrovnanie sa so zločinmi súčasného režimu v prípade politickej zmeny v Iráne. Na svojom webe o tom informoval francúzsky denník Le Monde. Pahlaví v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že výbor má pripraviť základné pravidlá pre budúcu „komisiu pravdy a spravodlivosti“. Tá by sa mala zaoberať objasňovaním porušovania ľudských práv a zabezpečením spravodlivého prístupu počas prípadného obdobia prechodu k demokracii.

6:34 Irak odsúdil sériu „teroristických útokov“, ktoré sa v pondelok neskoro večer zamerali na hotel v Bagdade, americké veľvyslanectvo a veľké ropné pole na juhu krajiny. Tieto údery označila krajina za hrozbu pre národnú „bezpečnosť a stabilitu“. Upozornila na to agentúra AFP,

6:20 Spojené štáty a Izrael sa rozhodli začať útoky proti Iránu bez toho, aby o tom informovali svojich spojencov. Pre EÚ to pritom znamená vážne riziko pre jej bezpečnosť, najmä ekonomickú bezpečnosť, ďalej riziko zvyšovania medzinárodného napätia a tiež zvýšené riziko hrozby terorizmu. V rozhovore s novinármi z projektu European Newsroom (ENR) to uviedol predseda Európskej rady António Costa. ENR združuje tlačové agentúry z celej Európy a ČTK je jeho členom

6:15 Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok pre agentúru AFP vyhlásil, že Európa by mala podporiť boj jeho krajiny proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. „Európa by mala podporiť akékoľvek úsilie, akékoľvek úsilie, zamerané na okamžité zlikvidovanie Hizballáhu,“ povedal Herzog. „Mali by pochopiť, že ak chcete niečo dosiahnuť, niekedy musíte vyhrať vojnu,“ dodal.

6:10 Približne 200 členov amerického vojenského personálu utrpelo zranenia v dovedna siedmich krajinách na Blízkom východe od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu. V pondelok to uviedol hovorca Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) Tim Hawkins. Informuje správa agentúry AFP.

6:00 Vojna na Blízkom východe sa tento týždeň pravdepodobne neskončí, vyhlásil v pondelok v Oválnej pracovni americký prezident Donald Trump. Podľa jeho slov však konflikt, ktorý na konci februára vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, dlho trvať nebude. Informuje televízia BBC.  „Nemyslím si, ale bude to čoskoro. Nebude to trvať dlho,“ odpovedal Trump na otázku, či by vojna mohla skončiť v priebehu tohto týždňa.

Došlo k novému dronovému a raketovému útoku

Predstaviteľ irackých bezpečnostných zložiek potvrdil, že v utorok skoro ráno došlo k novému dronovému a raketovému útoku na americké veľvyslanectvo v Bagdade. Podľa neho ambasádu „napadli tri bezpilotné lietadlá a štyri rakety, pričom aspoň jedno bezpilotné lietadlo sa zrútilo priamo do areálu“. Reportér agentúry AFP videl z areálu veľvyslanectva po výbuchu stúpať čierny dym. K incidentu došlo len pár hodín po tom, ako iracká protivzdušná obrana zmarila raketový útok na tú istú ambasádu.

Zdroje AFP tiež potvrdili, že pri útoku na budovu v irackej metropole zomreli štyria ľudia. Podľa nich ide zrejme o iránskych poradcov, ktorí v tomto dome bývali. SAE v noci nariadili krátkodobé uzavretie svojho vzdušného priestoru po tom, čo krajina čelila prichádzajúcim iránskym útokom. Štátna tlačová agentúra WAM s odvolaním sa na Generálny úrad civilného letectva (GCAA) uviedla, že „situácia sa stabilizovala“, čo umožnilo následné obnovenie letov.

Spravodajcovia AFP informovali aj o viacerých výbuchoch z Dubaja či katarskej metropoly Dauha. Libanonské štátne médiá zase potvrdili, že Izrael vykonal letecké útoky na tri štvrte v hlavnom meste Bejrút, pričom zasiahol obytnú budovu. Izraelská armáda krátko predtým oznámila, že spustila „rozsiahlu vlnu útokov“ v Teheráne, ako aj proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh v Bejrúte. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) nadránom uviedla, že pri pobreží Ománu zasiahol „neznámy projektil“ jeden tanker. Žiadne zranenia hlásené neboli.

Vlado Kobielsky priznal, čo ho na Let's Dance vytáča: Toto neznášam!
Herec Neužil: Moja postava je nositeľom humoru vo filme a zároveň antagonistom hlavného hrdinu
Herec Řezníček: Vo filme hrám hlavnú postavu, malého zlodeja Pobertu
Ministerstvo predstaví opatrenia k problematike dostupnosti psychoaktívnych látok
Slovenská asociácia udržateľnej energetiky kritizuje dotovanie výroby elektriny z plynu
Elektronické voľby aj na Slovensku? Hnutie Slovensko sa pýta ľudí na súhlas
Veľká rekonštrukcia v Dolnooravskej nemocnici: Oddelenie rehabilitácie čakajú nové priestory aj vybavenie
Radikálny plán maďarskej opozície: Orbánov systém majú rozobrať špičkoví manažéri, odomknúť chcú miliardy z EÚ
Sestra Kim Čong-una povýšená: Parlament bude rokovať o zmenách ústavy
Trump má na muške ďalší štát: Bude mi česť ho získať!
Zomrela legenda známej šou: Moderátorka utrpela MASÍVNY infarkt!
Po hercovi Romanovi Luknárovi sa zľahla zem: Vážna diagnóza a šokujúca prognóza lekárov
Divoký INCIDENT slávnej herečky na Oscaroch: Prelomila mlčanie a... Veľké ospravedlnenie!
Moderátor Oscarov si RÝPOL do Trumpa: Kvôli Epsteinovi... To chcelo odvahu!
Používate slúchadlá celé hodiny? V UŠIACH sa vám deje niečo, čo môže skončiť BOLESTIVOU infekciou!
ŠOK pod oltárom na Skalke: Archeológovia našli POZOSTATKY obra z minulosti, z jeho tela však ZMIZLI dôležité časti!
Pozrite si hodinky: Odborníci odhalili ideálny čas na INTIMITU podľa vášho veku, večer to prekvapivo NIE JE!
Toto sú najobávanejšie lekárske vyšetrenia: Bojíte sa ich aj vy?
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)

Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
Žiadny hokej s Rusmi, kým nevypadnú z Ukrajiny: Lotyšský reprezentant poslal tvrdý odkaz vedeniu NHL
Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno" na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Máš Chrome? Toto nevinné rozšírenie malo viac ako milión stiahnutí. Obsahovalo škodlivý kód a Google o ňom vedel viac ako rok
Vedci objavili signál, ktorý sa objaví tesne pred výbuchom sopky. Prichádza niekoľko hodín vopred
Americký generál nechal tajné mapy vo vlaku v Poľsku. Zmizli na 24 hodín
V našom vesmírnom susedstve sa skrýva bizarná planéta L 98-59 d. Vedci hovoria o úplne novom type sveta
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktorý robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Módna revolúcia jari: Tento trend pomaly nahrádza klasické jeansy
Radikálny plán maďarskej opozície: Orbánov systém majú rozobrať špičkoví manažéri, odomknúť chcú miliardy z EÚ
Šimečkov trapas na sociálnej sieti: Matovič mu to dal PORIADNE vyžrať, nevie trafiť do centrály koaličného Hlasu?
Trump má na muške ďalší štát: Bude mi česť ho získať!
Ďalšie zo Zoznamu