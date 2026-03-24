Ruské drony vyvolali poplach: Poľsko opäť vyslalo stíhačky do vzduchu dva krát za jeden deň

VARŠAVA- Pre zvýšenú aktivitu ruských bezpilotných lietadiel typu Šáhid v západnej časti Ukrajiny druhý raz za deň vzlietlo poľské a spojenecké letectvo. Informuje o tom oznámenie Operačného velenia ozbrojených síl Poľska.
Operačné velenie uviedlo, že v súlade s platnými postupmi nasadilo dostupné sily a prostriedky. Do akcie boli zapojené stíhacie lietadlá a vrtuľník, pričom pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačného prieskumu boli uvedené do najvyššej pohotovosti.
Podľa velenia majú tieto opatrenia preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie a ochranu poľského vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenými regiónmi. Velenie o nasadení letectva informovalo aj v noci z pondelka na utorok a ráno pred 7.00 h oznámilo ukončenie operácie, do ktorej sa zapojili aj španielské a holandské sily.