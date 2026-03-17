Utorok17. marec 2026, meniny má Ľubica, zajtra Eduard

ONLINE Trump otvorene: Vojna s Iránom tak rýchlo zrejme neskončí! Útoky pokračujú

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Ariel Schalit)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

BAGDAD - Konflikt na Blízkom východe pokračoval aj v priebehu noci na utorok, pričom útoky hlásili viaceré krajiny v regióne. Z irackej metropoly Bagdad informovali o ďalšom útoku na americké veľvyslanectvo a na budovu, kde pravdepodobne bývali iránski poradcovia. Spojené arabské emiráty (SAE) pre hrozbu nových útokov nakrátko uzavreli svoj vzdušný priestor, zatiaľ čo Izrael avizoval pokračujúcu ofenzívu na Teherán a Bejrút. Informuje agentúra AFP a AP.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

6:34 Irak odsúdil sériu „teroristických útokov“, ktoré sa v pondelok neskoro večer zamerali na hotel v Bagdade, americké veľvyslanectvo a veľké ropné pole na juhu krajiny. Tieto údery označila krajina za hrozbu pre národnú „bezpečnosť a stabilitu“. Upozornila na to agentúra AFP,

6:20 Spojené štáty a Izrael sa rozhodli začať útoky proti Iránu bez toho, aby o tom informovali svojich spojencov. Pre EÚ to pritom znamená vážne riziko pre jej bezpečnosť, najmä ekonomickú bezpečnosť, ďalej riziko zvyšovania medzinárodného napätia a tiež zvýšené riziko hrozby terorizmu. V rozhovore s novinármi z projektu European Newsroom (ENR) to uviedol predseda Európskej rady António Costa. ENR združuje tlačové agentúry z celej Európy a ČTK je jeho členom

6:15 Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok pre agentúru AFP vyhlásil, že Európa by mala podporiť boj jeho krajiny proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. „Európa by mala podporiť akékoľvek úsilie, akékoľvek úsilie, zamerané na okamžité zlikvidovanie Hizballáhu,“ povedal Herzog. „Mali by pochopiť, že ak chcete niečo dosiahnuť, niekedy musíte vyhrať vojnu,“ dodal.

6:10 Približne 200 členov amerického vojenského personálu utrpelo zranenia v dovedna siedmich krajinách na Blízkom východe od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu. V pondelok to uviedol hovorca Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) Tim Hawkins. Informuje správa agentúry AFP.

6:00 Vojna na Blízkom východe sa tento týždeň pravdepodobne neskončí, vyhlásil v pondelok v Oválnej pracovni americký prezident Donald Trump. Podľa jeho slov však konflikt, ktorý na konci februára vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, dlho trvať nebude. Informuje televízia BBC.  „Nemyslím si, ale bude to čoskoro. Nebude to trvať dlho,“ odpovedal Trump na otázku, či by vojna mohla skončiť v priebehu tohto týždňa.

Došlo k novému dronovému a raketovému útoku

Predstaviteľ irackých bezpečnostných zložiek potvrdil, že v utorok skoro ráno došlo k novému dronovému a raketovému útoku na americké veľvyslanectvo v Bagdade. Podľa neho ambasádu „napadli tri bezpilotné lietadlá a štyri rakety, pričom aspoň jedno bezpilotné lietadlo sa zrútilo priamo do areálu“. Reportér agentúry AFP videl z areálu veľvyslanectva po výbuchu stúpať čierny dym. K incidentu došlo len pár hodín po tom, ako iracká protivzdušná obrana zmarila raketový útok na tú istú ambasádu.

Zdroje AFP tiež potvrdili, že pri útoku na budovu v irackej metropole zomreli štyria ľudia. Podľa nich ide zrejme o iránskych poradcov, ktorí v tomto dome bývali. SAE v noci nariadili krátkodobé uzavretie svojho vzdušného priestoru po tom, čo krajina čelila prichádzajúcim iránskym útokom. Štátna tlačová agentúra WAM s odvolaním sa na Generálny úrad civilného letectva (GCAA) uviedla, že „situácia sa stabilizovala“, čo umožnilo následné obnovenie letov.

Spravodajcovia AFP informovali aj o viacerých výbuchoch z Dubaja či katarskej metropoly Dauha. Libanonské štátne médiá zase potvrdili, že Izrael vykonal letecké útoky na tri štvrte v hlavnom meste Bejrút, pričom zasiahol obytnú budovu. Izraelská armáda krátko predtým oznámila, že spustila „rozsiahlu vlnu útokov“ v Teheráne, ako aj proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh v Bejrúte. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) nadránom uviedla, že pri pobreží Ománu zasiahol „neznámy projektil“ jeden tanker. Žiadne zranenia hlásené neboli.

Viac o téme: VojnaUSAIránIzrael
Nahlásiť chybu

Zoznam TV

Domáce správy

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Stream naživo

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu