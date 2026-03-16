Z kontajnera trčali len nohy! Policajti riešili bizarný prípad pri škôlke

PLZEŇ - Českí mestskí policajti zasahovali pri neobvyklom incidente v Plzni. Z kontajnera trčali len nohy muža, ktorý sa z tadiaľ nedokázal dostať. Strážnici po vyslobodení muža zistili, že ho v ten istý deň už raz riešili.
Operačné oddelenie mestskej polície v Plzni prijalo v uplynulých dňoch mimoriadne nezvyčajné oznámenie. Učiteľky z neďalekej materskej školy nahlásili osobu, ktorá uviazla v kontajneri na odpad a volala o pomoc, že sa nedokáže dostať von. Českí mestskí policajti okamžite vyrazili na miesto.
Po príchode hliadky sa potvrdilo, že nejde o žiadny žart. "Keď hliadka dorazila na miesto, naskytol sa jej pohľad, ktorý sa dal opísať veľmi stručne - z kontajnera trčali len nohy. Zvyšok tela bol ukrytý vo vnútri. A keďže sa nohy nijako neposúvali smerom von, bolo jasné, že dotyčný má s návratom na pevnú zem menší problém," opisuje situáciu mestská polícia.
Po bližšom preverení strážnici zistili, že ide o 32-ročného muža, ktorého už v ten istý deň raz riešili a že ide o užívateľa drog. Strážnici muža z kontajnera vyslobodili a preklopili späť nohami na zem. Následne bol muž z miesta vykázaný.