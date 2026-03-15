Žena zrazila srnu... BIZARNÉ, čo urobila potom! Policajti neverili vlastným očiam, to vážne?

KRAPKOWICE - Mladá žena z okresu Krapkowice v Poľsku zrazila počas cesty do práce srnu. Namiesto toho, aby zavolala záchranné zložky, zranené zviera presunula do auta, prikryla dekou a posadila na miesto spolujazdca, kým sa nestretla s políciou. Nech znie celý prípad akokoľvek bizarne, polícia upozorňuje, že mohol mať tragické následky.
K mimoriadne nezvyčajnej situácii došlo v pondelok (9. 3.) ráno v okolí Góry św. Anny v Poľsku. 45-ročná žena z okresu Krapkowice cestovala do práce, keď jej do jazdnej dráhy náhle vbehla srna. Zviera nestihla obísť a došlo k zrážke. Vodička okamžite zastavila a išla skontrolovať, čo sa stalo. Keď zistila, že srna je síce zranená, ale stále pri vedomí a hýbe sa, bolo jej zviera ľúto. Zároveň sa však ponáhľala do práce a nechcela čakať na príchod záchranných zložiek.
Rozhodla sa preto konať po svojom. "Srnu opatrne presunula do auta, prikryla dekou a usadila na miesto spolujazdca vedľa vodiča," opisuje polícia mesta Strzelce Opolskie. Počas jazdy zavolala na políciu a oznámila, čo sa stalo, pričom požiadala hliadku, aby sa s ňou stretla na vopred dohodnutom mieste.
Keď policajti dorazili, zostali poriadne prekvapení. V aute našli pokojne ležiacu srnu, ktorá si s vodičkou "odkrútila" cestu do práce. "Keď sme na prednom sedadle uvideli pokojne ležiacu srnu prikrytú dekou, boli sme naozaj prekvapení," uviedla polícia. Na miesto bol privolaný veterinár, ktorý sa o zviera postaral. Ukázalo sa, že srna neutrpela vážne zranenia a má dobrú šancu na úplné zotavenie.
Situácia nemusela dopadnúť dobre
Policajti vodičke vysvetlili, že takýto spôsob prevozu divo žijúceho zvieraťa je veľmi riskantný. Preľaknutá srna mohla počas jazdy zareagovať nepredvídateľne a v uzavretom priestore auta by to mohlo skončiť tragicky – pre ňu, pre vodičku aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Žena priznala, že konala pod vplyvom emócií a v prvom momente si neuvedomila možné následky. Polícia ju napokon iba napomenula. Vodička prisľúbila, že nabudúce zostane na mieste nehody a počká na príchod príslušných služieb.