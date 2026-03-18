Dojímavý zásah mestskej polície: Malé dievčatko po tme hľadalo mamu v uliciach Bratislavy!

BRATISLAVA - Stačilo len pár desiatok minút osamote a detská fantázia zapracovala na plné obrátky. Večerná Bratislava bola svedkom príbehu, ktorý sa našťastie skončil v náručí rodiča, no začal sa zúfalým útekom z bytu. Malé dievčatko, ktoré si na lavičke všimli všímaví okoloidúci, rozcitlivelo aj skúsených policajtov.
Všetko sa to začalo telefonátom na linku 159. Pozorní obyvatelia Karloveskej ulice si v neskorších hodinách všimli na lavičke malé dievčatko. Sedelo tam úplne samo, bez dozoru dospelého, čo okamžite vyvolalo podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka mestskej polície z okresného veliteľstva v Dúbravke.
Policajti po príchode zistili, že ide o len osemročnú školáčku. Dievča bolo vystrašené a zmätené. Policajtom vysvetlilo, že mama odišla len na nákup a sľúbila, že sa čoskoro vráti. Keď však prešla viac ako hodina a byt zostával tichý, dievčatko prepadol paralyzujúci strach. Namiesto toho, aby poslušne čakalo v bezpečí domova, rozhodlo sa ísť mamu hľadať do tmavých ulíc.
Mestskí policajti museli v prvom rade pôsobiť ako psychológovia. Dievčatko upokojili a uistili ho, že mu nič nehrozí a mamičku spoločne nájdu. Následne ju odprevadili k bytovému domu, kde rodina býva. Policajti sa pokúšali kontaktovať susedov v nádeji, že získajú telefónne číslo na rodičov, no nikto z oslovených kontakt nemal.
Šťastný koniec
Dráma sa skončila v momente, keď sa k bytovke vrátila nič netušiaca matka. Tá zrejme nečakala, že krátky odchod do obchodu vyvolá u jej dcéry takú silnú úzkosť. Mestská polícia v súvislosti s týmto prípadom apeluje na všetkých rodičov: „Aj krátka neprítomnosť rodiča môže byť pre dieťa zdrojom strachu. Komunikujte so svojimi deťmi otvorene, zostaňte v kontakte alebo oslovte susedov, nech sú pripravení v prípade núdze pomôcť.“ Policajti zároveň poďakovali všímavým občanom.