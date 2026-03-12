Irán odoláva úderom Izraela a USA: Pád režimu nehrozí, udržuje si kontrolu nad verejnosťou

WASHINGTON - Iránskemu režimu zatiaľ nehrozí zrútenie, tvrdí podľa zdrojov agentúry Reuters vo svojich správach americkej tajnej služby. Podľa nich má teokratický režim stále kontrolu nad iránskou verejnosťou. Irán od posledného februárového dňa čelí úderom Izraela a Spojených štátov, ktoré okrem iného zabili vodcu Alího Chameneího a ďalších vysokých predstaviteľov režimu.
Viaceré správy vypracované tajnými službami uvádzajú, že kolaps iránskemu režimu teraz nehrozí, povedal jeden zdroj agentúre Reuters. Podľa neho sa tajné služby domnievajú, že vláda má stále pod kontrolou iránsku verejnosť. Vládna vrstva šiitského duchovenstva si navyše udržala jednotu a dokázala zvoliť nového vodcu, ktorým sa stal syn zabitého Alího Chameneího.
Situácia v Iráne je však podľa tajných služieb premenlivá a mohla by sa zmeniť. Vojna by mohla viesť k zmene režimu napríklad v momente pozemnej invázie, ktorá by umožnila Iráncom vyjsť do ulíc a demonštrovať bez obáv z krvavej represie, ktorá postihla podobné protesty v uplynulých rokoch a týždňoch, povedal jeden zo zdrojov Reuters.
Smrť Chameneího vyvolal rozruch
Prvé údery na Irán využili okamih prekvapenia a zabili množstvo popredných osobností režimu. Správa o smrti Chameneího podľa agentúr v Teheráne vyvolala prejavy radosti, väčšie demonštrácie proti režimu však nezačali. Podľa Reuters sú americké tajné služby tiež skeptické k tomu, že kurdské oddiely mohli začať ofenzívu proti iránskym bezpečnostným zložkám. Podľa rozviedok majú tieto sily málo bojovníkov a príliš malú palebnú silu.
Izraelskí predstavitelia otvorene hovoria o tom, že súčasný iránsky režim musí skončiť, a vyzývajú Iráncov, aby vládu oslabenú údermi zvrhli. Hoci americký prezident Donald Trump spomenul medzi cieľmi operácie zmenu režimu v krajine, ďalší vysokí americkí predstavitelia to neskôr popreli, píše agentúra Reuters.