Desivé varovanie Trumpa: Môžeme napadnúť znova iránsky strategický ropný ostrov! Len tak pre zábavu

Trump hrozí Iránu ďalšími útokmi na kľúčový ostrov
Spor medzi Spojenými štátmi a Iránom sa vyostruje. Prezident USA Donald Trump naznačil, že americká armáda môže znovu zaútočiť na strategický iránsky ostrov Kharg, ktorý zohráva zásadnú úlohu v ropnom exporte krajiny.
Trump to povedal v rozhovore pre televíziu NBC, kde naznačil, že nedávne údery na ostrov môžu byť len začiatkom širšej operácie.
Úder na desiatky vojenských cieľov
Podľa informácií americkej armády sa počas víkendového útoku podarilo zasiahnuť viac ako 90 vojenských objektov na ostrove Kharg. Cieľom operácie bolo podľa Washingtonu prinútiť Teherán, aby znovu otvoril strategickú Hormuzskú úžinu, cez ktorú prechádza významná časť svetového obchodu s ropou.
Americká armáda zároveň tvrdí, že pri operácii nebola poškodená ropná infraštruktúra, ktorá sa na ostrove nachádza.
Trump však naznačil, že ďalšie útoky nie sú vylúčené. „Ostrov Kharg sme úplne zničili, ale možno ešte niekoľkokrát udrieť — len tak pre zábavu,“ povedal prezident USA v rozhovore pre NBC.
Irán tvrdí, že zaútočil na americkú základňu
Napätie ešte zvýšila reakcia Iránu. Revolučné gardy oznámili, že podnikli odvetný úder proti americkým silám v regióne.
Podľa ich vyhlásenia sa cieľom stal letecký oporný bod al-Dhafra v Spojených arabských emirátoch. Irán tvrdí, že pri útoku bolo odpálených desať rakiet a bližšie neurčený počet dronov.
Informácie o prípadných škodách alebo zranených zatiaľ nie sú známe.
Trump odmieta dohodu s Teheránom
Americký prezident zároveň odmietol možnosť okamžitého prímeria. Podľa jeho slov síce Irán naznačuje záujem o dohodu, no Washington ju zatiaľ nepovažuje za prijateľnú. „Irán chce uzavrieť dohodu a ja ju nechcem, pretože podmienky ešte nie sú dostatočne dobré,“ vyhlásil Trump.
Dodal, že akákoľvek dohoda musí byť podľa USA „veľmi pevná“ a jej základnou podmienkou bude úplné vzdanie sa iránskych jadrových ambícií.
Hormuzská úžina musí byť podľa USA bezpečná
Trump sa k situácii vyjadril aj na sociálnej sieti Truth Social, kde napísal, že Hormuzská úžina bude čoskoro opäť „OTVORENÁ, BEZPEČNÁ a SLOBODNÁ“.
V ďalšom príspevku zdôraznil, že krajiny, ktoré cez úžinu dovážajú ropu, by mali prispieť k jej ochrane.
Iránsky veliteľ Trumpa vysmial
Na Trumpove vyjadrenia reagoval aj veliteľ námorných síl iránskych Revolučných gárd Aziz Reza Tangsiri. Na sociálnej sieti X obvinil Washington zo zavádzania.
„Američania najskôr tvrdili, že zničili iránske námorníctvo. Potom tvrdili, že budú eskortovať ropné tankery. Teraz dokonca žiadajú o pomoc ďalšie krajiny,“ napísal Tangsiri.
Zároveň zdôraznil, že Hormuzská úžina zatiaľ nebola vojensky uzavretá, ale podľa jeho slov je „len pod kontrolou“.
Trump: Irán stráca vojenské schopnosti
Americký prezident v rozhovore pre NBC zároveň tvrdil, že americké operácie výrazne oslabili iránske vojenské kapacity.
„Zničili sme väčšinu ich rakiet. Zničili sme väčšinu ich dronov. Výrobu rakiet aj dronov sme prakticky paralyzovali. Do dvoch dní bude úplne zničená,“ vyhlásil Trump.