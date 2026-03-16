Trump varuje NATO: Ak nepomôžete v Hormuzskom prielive, čaká vás veľmi zlá budúcnosť!

WASHINGTON - Severoatlantickú alianciu čaká "veľmi zlá budúcnosť", ak sa spojenci USA nebudú podieľať na zabezpečení Iránom blokovanej plavby v Hormuzskom prielive, povedal americký prezident Donald Trump v dnes publikovanom rozhovore s denníkom Financial Times (FT). K otvoreniu úžiny podľa neho musí prispieť tiež Čína, v opačnom prípade pohrozil zrušiť summit s prezidentom Si Ťin-pchingom. Teherán sa pokúša zablokovať prieliv kľúčový pre vývoz ropy z Peského zálivu po tom, ako USA spolu s Izraelom začali útoky na Irán.
Trump už v sobotu povedal, že krajiny, ktoré dovážajú ropu cez Hormuzský prieliv, sa musia o otvorenie tejto vodnej cesty postarať. USA sú podľa neho pripravené pomôcť. Oznámil tiež, že mnoho krajín v spolupráci so Spojenými štátmi vyšle do Hormuzského prielivu vojnové lode, aby udržali úžinu otvorenú. Zároveň uviedol, že dúfa, že tak urobí napríklad Čína, Francúzsko alebo Británia. "Ak nebude žiadna reakcia alebo ak bude negatívna, myslím, že to bude pre budúcnosť NATO veľmi zlé," povedal denníku Trump, ktorý v minulosti alianciu kritizoval a naznačoval, že by Spojené štáty nemuseli automaticky brániť spojencov.
USA podľa Trumpa pomohli nezištne Európe na Ukrajine, ktorá sa už viac ako štyri roky bráni rozsiahlej ruskej invázii. "Teraz uvidíme, či oni pomôžu nám" dodal s tým, že o tom má pochybnosti. Trump americkú pomoc Ukrajine kritizoval a po svojom návrate do Bieleho domu v januári minulého roka jej veľkú časť zastavil. Americké zbrane a vybavenie teraz pre Ukrajinu kupujú od USA spojenci Ukrajiny.
Mali by poslať minolovky
Na otázku, akú konkrétnu pomoc Washington od spojencov v NATO teraz potrebuje, Trump odpovedal, že by mali poslať predovšetkým minolovky, ktorých má Európa oveľa viac ako USA. Myslí tiež, že plavidlám aliančných krajín v Hormuzskom prielive a Perzskom zálive zo strany Iránu nič nehrozí, pretože USA ho "zdecimovali". "Jediné, čo môžu urobiť, je spôsobiť trochu ťažkostí tým, že do vody umiestnia mínu - je to síce len nepríjemnosť, ale aj takáto nepríjemnosť môže spôsobiť problémy," dodal na adresu Iránu.
Je správne, aby tí, ktorí z Hormuzského prielivu profitujú, zabezpečili, že sa tam "nič zlé nestane", dodal s tým, že na rope z Perzského zálivu je silno závislá Európa a Čína. Americký prezident tiež vyzval Peking, aby pomohol odblokovať kľúčovú vodnú cestu. V tejto súvislosti povedal, že ak by Čína na žiadosť pozitívne nezareagovala, zvažuje odklad schôdzky s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorá by sa mala uskutočniť tento mesiac. Dopravu v Hormuzskom prielive ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útokmi na Irán, čo viedlo k výraznému rastu cien ropy. Prielivom bežne prechádza asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu. Trump, ktorý opakovane označuje vojnu za už vyhranú, už skôr sľúbil, že USA začnú veľmi skoro sprevádzať plavidlá prielivom, aby ich chránili pred iránskymi útokmi, doteraz sa tak ale nestalo.