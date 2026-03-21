Francúzska pobrežná stráž zachránila 78 migrantov: Motor člna sa pokazil pri prechode Lamanšského prielivu

LONDÝN - Francúzska pobrežná stráž zachránila 78 migrantov po tom, čo sa im pokazil motor na ich malom plavidle, keď sa pokúšali preplaviť cez Lamanšský prieliv z Belgicka do Británie. Píše o tom agentúra DPA.
Francúzska námorná prefektúra uviedla, že v piatok do oblasti vyslala viacero plavidiel po tom, čo dostala správy o vyplávaní viacerých lodí s migrantmi. „Po poruche motora lode s migrantmi (plavidlo pobrežnej stráže) zachránilo 78 ľudí a následne ich vyložilo na nábreží v Calais, kde sa o nich postarali záchranné služby na pevnine,“ uviedla pobrežná stráž vo svojom vyhlásení v sobotu ráno.
Migranti odmietajú pomoc
„Migranti, ktorí sú odhodlaní dostať sa do Spojeného kráľovstva a prekračujú kanál na nestabilných člnoch, odmietajú pomoc ponúkanú francúzskymi zložkami a prijímajú ju len v situáciách mimoriadnej naliehavosti,“ dodal úrad.
Vo štvrtok bolo zachránených 25 ľudí, ktorí vyplávali na malých člnoch z Francúzska a Belgicka. Podľa oficiálnych údajov doteraz v tomto roku prišlo do Spojeného kráľovstva na malých člnoch približne 3863 migrantov vrátane 144 ľudí, ktorí priplávali na dvoch člnoch vo štvrtok.
Varovanie pred prielivom
Francúzsky hovorca pobrežnej stráže vyzval ostatných, aby prieliv neprekračovali. „Táto námorná oblasť patrí medzi najfrekventovanejšie na svete a poveternostné podmienky sú tu často náročné. Preto ide o mimoriadne nebezpečnú oblasť, aj keď sa more zdá byť pokojné,“ varoval.
Toto oznámenie prichádza v čase, keď britské ministerstvo vnútra potvrdilo, že šéf britského Veliteľstva pre pohraničnú bezpečnosť (BSC) Martin Hewitt odstúpi z funkcie na konci marca, keďže člny s migrantmi naďalej prekračujú Lamanšský prieliv.
Hewitt svoj úrad opúšťa po 18 mesiacoch vo funkcii. Počas jeho pôsobenia bol zaznamenaný druhý najvyšší ročný počet ľudí prekračujúcich Lamanšský prieliv, pričom minulý rok prišlo do Spojeného kráľovstva na malých člnoch 41.472 migrantov.