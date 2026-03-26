Meloniová ocenila EP: Nové pravidlá posilnia dôveryhodnosť migračnej politiky EÚ

RÍM - Talianska premiérka Giorgia Meloniová ocenila štvrtkové rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktoré otvorilo cestu pre deportáciu migrantov s odmietnutou žiadosťou o azyl do centier mimo Európskej únie. Podľa nej ide o krok k dôveryhodnejšej migračnej politike EÚ, informuje správa agentúr AFP a ANSA.
„Európsky parlament odsúhlasil nové pravidlá pre návraty (neúspešných žiadateľov o azyl do ich vlasti): Európa sa konečne uberá správnym smerom, po ceste, ktorú Taliansko silne podporuje,“ napísala Meloniová na sociálnych sieťach. Europoslanci vo štvrtok v Bruseli podporili navrhované zmeny v systéme návratov pre neúspešných žiadateľov o azyl z tretích krajín. Reforma okrem zriadenia návratových centier mimo EÚ počíta aj s prísnejšími sankciami, vrátane zadržania pre osoby, ktoré odmietnu opustiť územie EÚ. EP tým vytvoril priestor na začatie rokovaní o zmenách v azylovom a migračnom pakte s Radou EÚ (členskými štátmi).
Meloniovej vláda otvorila v roku 2024 centrá na vybavovanie žiadostí migrantov v Albánsku, krajine mimo EÚ, avšak pre právne prekážky zostali prázdne. Sprísnenie migračnej politiky EÚ kritizovali mimovládne a ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International, podľa ktorých navrhované opatrenia predstavujú „vážne riziká systematického porušovania ľudských práv“.
Niektoré členské štáty, medzi nimi Francúzsko a Španielsko, vyjadrili pochybnosti o účinnosti centier, do ktorých by boli presúvaní migranti so zamietnutou žiadosťou o azyl. Naopak, iné krajiny dúfajú, že centrá budú pôsobiť ako odstrašujúci faktor a odradia migrantov od pokusov dostať sa do EÚ. Podľa agentúr už malá skupina štátov, medzi ktoré patrí Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko a Holandsko, skúma možnosti zriadenia takýchto zariadení a rokuje o tom s vládami, predovšetkým v Afrike.