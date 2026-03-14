MIMORIADNY ONLINE Nočný útok pri Kyjeve! Ruské drony a rakety zabili najmenej troch ľudí, ďalší utrpeli zranenia

KYJEV - Ruské dronové a raketové útoky v blízkosti ukrajinského hlavného mesta Kyjev pripravili o život najmenej troch ľudí, kým viacero ďalších utrpelo zranenia, uviedla v sobotu oblastná vojenská správa. Informuje o tom správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
07:34 „Počet obetí v Kyjevskej oblasti stúpol na tri,“ uviedol v príspevku na platforme Telegram gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk. Kalašnyk v predchádzajúcich príspevkoch uviedol, že „masívny útok“ Ruska dronmi a raketami neďaleko Kyjeva zabil dvoch ľudí, kým najmenej štyria ďalší utrpeli zranenia.
Mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, sprostredkované Spojenými štátmi, s cieľom zastaviť viac než štyri roky trvajúce boje, aktuálne marí americko-izraelská vojna s Iránom. Trojstranné rokovania medzi delegáciami Ukrajiny, Ruska a USA sa naposledy uskutočnili v Ženeve a Abú Zabí. Predtým sa vyjednávači stretli v tureckom Istanbule.