Muž jazdil v Nitre pod vplyvom drog! Šoféroval aj bez vodičáku

NITRA - Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky v Nitre odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog a bez oprávnenia viesť motorové vozidlá. Vodiča vozidla Volkswagen Touran zastavili a kontrolovali počas nočnej služby, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič počas kontroly uviedol, že vodičský preukaz má zadržaný. Policajti lustráciou zistili, že 49-ročný muž mal v minulosti zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý sa už medzičasom skončil. Vodičovi však nový preukaz ešte nebol vydaný.
Dychová skúška u muža mala negatívny výsledok. Skríningový test na drogy však bol pozitívny na amfetamín, metamfetamín a kokaín. Počas následného lekárskeho vyšetrenia bol vodičovi na účely ďalšieho skúmania odobratý biologický materiál.