Drogy ako cukríky?! Pobúrený Šutaj Eštok chystá opatrenia proti TÝMTO automatom: Pripomenul tragédiu z Česka

BRATISLAVA - Drogy ako cukríky?! Verejne prístupný predajný automat v jednej z popradských predajní, kde sa voľne predával produkty obsahujúce psychotropné látky, vzburcoval aj ministra vnútra matúša Šutaja Eštoka. Ten pripomenul, že v susednom Česku po užití podobnej látky zomrelo len 16-ročné dieťa. Avizoval, že iniciuje kroky, ktoré sa zamerajú na predaj týchto nebezpečných látok prostredníctvom automatov.
Na prípad z Popradu upozornila ešte koncom minulého týždňa prešovská krajská polícia. "Páchateľ prostredníctvom verejne prístupného predajného automatu v jednej z popradských predajní voľne predával produkty obsahujúce psychotropné látky, čím mohol zvádzať iné osoby k ich zneužívaniu," uviedli. Išlo o produkty so zelenou sušinou, náplne do elektronických cigariet aj práškové látky. Zaistené látky boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.
Prípad vzbudil veľkú pozornosť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dnes vyzval rodičov, aby zbystrili pozornosť. "Z obyčajnej zvedavosti vášho dieťaťa alebo zo zdanlivej ´zábavy´ sa môže v priebehu chvíle stať boj o život. Pri pohľade na tento automat si treba položiť jednoduchú otázku – ako je možné, že sa látky s účinkami drog predávajú takto voľne? Prakticky na ulici. Z automatu. Môžu si ich kúpiť aj deti, bez overenia veku," uviedol.
Poukázal na to, že v minulosti sa pritom opakovane stalo, že po užití látok z takýchto automatov skončili mladí ľudia s poruchami vedomia v rukách lekárov na urgentných príjmoch. "V tomto konkrétnom automate bola zistená omamná látka kratom. Vyšetrovatelia preto začali okamžite a nekompromisne konať. Zadržané produkty so psychoaktívnymi látkami budú teraz podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu. A tu zábava končí," povedal.
Avizoval, že iniciuje kroky, ktoré sa zamerajú na predaj týchto nebezpečných látok prostredníctvom automatov. Tieto zariadenia budú pod drobnohľadom a ich prevádzkovatelia musia počítať s tým, že štát má k dispozícii regulačné aj trestnoprávne nástroje. "Predajcovia sa totiž často snažia obchádzať zákon. Menia názvy aj chemické zloženie látok, aby z nelegálnej drogy spravili ´legálny produkt´. Riziko pre zdravie však zostáva rovnaké. A následky môžu byť veľmi vážne," dodal. Pripomenul, že v susednom Česku po užití podobnej látky zomrelo len 16-ročné dieťa.
"Drogy a látky s podobnými účinkami jednoducho nepatria na naše ulice – a už vôbec nie do voľne dostupných automatov. Pojem ´automat s takzvanými legálnymi drogami´ nebude ani teória, ani prax na slovenských uliciach. Štát bude konať. A takéto praktiky hazardovania so zdravím musia skončiť," uzavrel.