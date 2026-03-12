Ďalší útok na synagógu! Po útoku v USA zasahovala polícia pri židovskom chráme aj v Nórsku

OSLO - Polícia v nórskom Trondheime dnes zasahovala kvôli incidentu pri synagóge. Podľa nórskych médií jedného človeka zadržala. Okolnosti prípadu sú nejasné. Médiá tiež informovali, že na miesto dorazil veľký počet policajtov.
Pri synagóge už panovali sprísnené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s nedeľným výbuchom u amerického veľvyslanectva v Osle. Polícia v súvislosti s týmto prípadom zadržala troch bratov, nórskych občanov s väzbami na Irak. Britská BBC uviedla, že polícia vyšetruje niekoľko teórií týkajúcich sa motivácie útoku, vrátane možného zapojenia cudzieho štátu.
V meste West Bloomfield v americkom štáte Michigan dnes muž vyzbrojený puškou našiel autom do budovy synagógy. Príslušníci bezpečnostných zborov ho následne podľa médií zastrelili. Mnoho štátov v posledných dňoch sprísnilo ochranu rôznych židovských objektov v súvislosti s izraelskými a americkými útokmi na Irán.