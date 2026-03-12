ÚTOK na synagógu v USA: Do budovy vrazilo auto a ozvala sa STREĽBA! Na mieste zasahujú desiatky policajtov

DETROIT - Polícia po obdržaní správ o aktívnom strelcovi zasahuje v synagóge na predmestí Detroitu v americkom štáte Michigan. Bezprostredne nie sú známe informácie o prípadnom počte zranených či mŕtvych, píšu o tom agentúry AP a AFP.
Aktualizované 19:18 - Muž vyzbrojený puškou vo West Bloomfielde v americkom štáte Michigan prešiel vozidlom do budovy synagógy, príslušníci bezpečnostných zborov ho následne zastrelili. Napísala to agentúra AP. Tá predtým informovala o prestrelke s políciou a o tom, že žiadne obete nie sú hlásené.
Aktívny strelec vo West Bloomfielde
Polícia v príspevku na sociálnej sieti X napísala, že si „je vedomá incidentu s aktívnym strelcom, ktorý prebieha vo West Bloomfield“. Viaceré americké médiá píšu, že zo strechy synagógy stúpa dym.
Televízia WDIV-TV uviedla, že do budovy predtým vrazilo vozidlo. Na záberoch z okolia vidieť desiatky policajných áut. Židovská federácia Detroitu odporučila všetkým židovským organizáciám zamknúť dvere a nevychádzať z budov.