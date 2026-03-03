Detaily likvidácie Chameneího! Izrael roky sledoval jeho ochranku cez dopravné kamery v Teheráne

TEL AVIV - Izraelská tajná služba sa nabúrala do dopravných kamier v Teheráne, aby mohla sledovať ochranku najvyššieho vodcu Alího Chameneího a ďalších popredných iránskych predstaviteľov. S odvolaním sa na informované zdroje o tom napísal denník Financial Times (FT). Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili rozsiahle údery na Irán, pri ktorých okrem iného zabili Chameneího a desiatky ďalších popredných činiteľov.
Americko-izraelské údery, rovnako ako iránska odveta, dnes pokračovali tretím dňom. Hlavná vlna útokov však podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa ešte len príde. Trump vyhlásil, že nedopustí, aby Irán získal jadrové zbrane.
Izraelčania mali prístup k takmer všetkým teheránskym dopravným kamerám celé roky a zašifrované snímky sa posielali na servery v Tel Avive a južnom Izraeli, uviedli dva nemenované zdroje FT. Podľa jedného z týchto zdrojov bola jedna z kamier obzvlášť užitočná, pretože zachytila, kde bežne parkovali členovia Chameneího ochranky a vodiči iránskych politických špičiek.
Prostredníctvom kamier izraelské spravodajské služby zhromažďovali informácie o adresách strážcov, ich pracovných rozvrhoch a o tom, koho mali prideleného chrániť. Izrael a Spojené štáty tiež narušili mobilný signál v časti Teheránu, kde bol Chameneí zabitý, takže tí, ktorí sa snažili kontaktovať bodyguardov a odovzdať prípadné varovania, počuli len obsadzovací tón. „Poznali sme Teherán tak, ako poznáme Jeruzalem,“ uviedol pre FT člen izraelskej spravodajskej služby. „A keď nejaké miesto poznáte rovnako dobre ako ulicu, na ktorej ste vyrastali, všimnete si aj jedinú vec, ktorá tam nepatrí,“ dodal.
Pomohla umelá inteligencia
Podľa predstaviteľa, ktorý hovoril s britským denníkom, Izrael použil nástroje umelej inteligencie a vyvinuté algoritmy, aby vytriedil obrovské množstvo dát zhromaždených o iránskom vedení a jeho pohyboch. To umožnilo vystopovať Chameneího na sobotné stretnutie, kde bol zasiahnutý, a poskytlo to izraelskej tajnej službe Mossad a americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA) dôkaz, že vysoko postavení predstavitelia sú na ceste na rokovanie. CIA mala podľa zdrojov k dispozícii aj ľudský zdroj, ktorý poskytol kľúčové spravodajské informácie.
Nie všetky podrobnosti o atentáte na Chameneího sú známe. Niektoré možno nikdy nebudú zverejnené, aby boli chránené zdroje a metódy, ktoré sa stále používajú na vypátranie ďalších cieľov. Zabitie iránskeho duchovného vodcu však bolo politickým rozhodnutím, nielen technologickým úspechom, uviedlo viac ako šesť súčasných aj bývalých izraelských spravodajských predstaviteľov. Keď CIA a Izrael zistili, že Chameneí bude v sobotu ráno organizovať stretnutie vo svojich kanceláriách neďaleko Pasteurovej ulice, naskytla sa príležitosť zabiť ho spolu s mnohými členmi najvyššieho vedenia.