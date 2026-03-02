Česko vyšle svoje dva airbusy, aby vyzdvihli ľudí z Egypta a Jordánska

PRAHA - Česká republika vyšle jeden svoj armádny airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánskeho Ammánu, povedal novinárom po dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu premiér Andrej Babiš (ANO). Privezú domov českých občanov, prípadné voľné miesto ponúkne Česko ďalším krajinám. Čechov z Ománu zatiaľ bude evakuovať spoločnosť Smartwings. Ak bude treba, mohol by sa tam pre ďalších ľudí vrátiť armádny airbus, ktorý najprv zamieri do Egypta, uviedol minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi).
"Máme pripravené lietadlo, ktoré je pripravené odletieť do dvoch hodín do Egypta," uviedol Macinka. Malo by vyzdvihnúť aj 79 ľudí, ktorí do krajiny mieria autobusom z Izraela. Popoludní by mal druhý airbus letieť do Jordánska. "S tým, že dnes by mali priletieť slovenským vládnym špeciálom asi štyria občania z Jordánska. Potom to lietadlo, ktoré sa vráti z Egypta, môžeme poslať do Ománu," povedal Macinka. Podľa Babiša bude záležať na tom, či to bude potrebné.
archívne video
Z Prahy ráno odleteli dva lety pre Čechov do ománskeho Maskatu a mesta Salála, oznámila ČTK hovorkyňa Letiska Praha Denisa Hejtmánková. "Smartwings je pripravený poslať až osem letov denne podľa potreby," povedal Babiš. Je podľa neho na rozhodnutí občanov, či zostanú v Dubaji, čo je aktuálne asi najbezpečnejšie miesto na Blízkom východe, alebo sa pokúsia nájsť nejakú inú cestu. "Nevieme, či sa dubajské letisko otvorí, alebo nie," povedal premiér.
Do evakuácie sa podľa Babiša zapoja tiež dve lietadlá Casa, jedno už v Egypte je. Ak sa lietadlá nepodarí naplniť, Česko ponúkne miesta Slovákom či občanom iných krajín. "Nerobíme repatriačné lety z Maskatu, tam sme spojení so Smartwings," uviedol Babiš.