V centre Kábulu došlo k výbuchu a streľbe na pakistanské lietadlá

KÁBUL - V nedeľu skoro ráno miestneho času bolo v centre hlavného mesta Afganistanu Kábul počuť explóziu, po ktorej nasledovala opakovaná streľba, informovali novinári agentúry AFP. Vláda Talibanu uviedla, že afganské sily strieľali na pakistanské lietadlá.

„Paľba je namierená na pakistanské lietadlá v Kábule,“ uviedol v nedeľu hovorca vlády Zabihulláh Mudžáhid na sociálnej sieti X. Novinár AFP uviedol, že už v sobotu na ceste medzi Kábulom a hranicou bolo počuť v meste Džalálábád prúdové lietadlo a dve explózie. Afganské bezpečnostné sily neskôr uviedli, že zostrelili pakistanskú stíhačku a zajali jej pilota, čo Islamabad poprel ako „úplne nepravdivú“ správu.

Afganistan spustil ofenzívu

Dlhé mesiace trvajúce cezhraničné strety medzi ozbrojenými silami oboch krajín sa opäť vyostrili vo štvrtok. Afganistan spustil ofenzívu, na ktorú Pakistan reagoval útokmi po zemi aj zo vzduchu. Kábul uviedol, že išlo o reakciu na predchádzajúce letecké útoky, pri ktorých zahynuli civilisti a ktoré Islamabad označil za zásahy proti militantom. Pakistan v piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár v odvete za útok afganských síl na pakistanské pohraničné jednotky. Pakistanský minister informácií uviedol, že od začiatku operácie leteckými útokmi zasiahli 37 miest v Afganistane. Islamabad predtým oznámil, že zahynulo 12 jeho vojakov.

Naopak Kábul tvrdí, že bolo zabitých viac ako 80 pakistanských vojakov, pričom na svojej strane priznal 13 padlých. Ministerstvo obrany okrem toho informovalo, že za posledné dva dni podniklo letecké útoky aj na pakistanské územie, pravdepodobne s použitím dronov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová obe krajiny vyzvala na okamžité zníženie napätia a zastavenie nepriateľských akcií, pričom upozornila na možné dôsledky pre celý región. Diplomatické snahy o prímerie zatiaľ zlyhávajú. Saudská Arábia a Katar sa snažia o zastavenie bojov. Čína zase uviedla, že spolupracuje s oboma krajinami a vyzvala na upokojenie situácie. Spojené štáty podporili „právo Pakistanu brániť sa proti útokom Talibanu“.

