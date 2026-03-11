Poplach pri Bielom dome: Dodávka narazila do bezpečnostnej bariéry, vodiča zadržala Tajná služba

WASHINGTON - Do bezpečnostnej bariéry v blízkosti Bieleho domu v stredu narazila dodávka, oznámila polícia. Krátko potom uzavrela túto oblasť v centre Washingtonu. Po incidente neboli hlásené žiadne zranenia, vodiča zadržala Tajná služba USA (USSS), informuje o tom agentúra AFP a stanica CBS News.
Polícia zatiaľ nezverejnila informácie o vodičovi alebo vozidle, ktoré vrazilo do brány na Lafayette Square, severne od Bieleho domu. Na tomto mieste sa zvyčajne nachádzajú turisti. Polícia uzavrela niekoľko ulíc v blízkosti Bieleho domu, čo zdrží vládnych aj iných zamestnancov pri ceste na pracovisko.
Stanica CBS News uviedla, že incident vyšetruje USSS. Jej hovorca Anthony Guglielmi uviedol, že agenti zadržali vodiča a predviedli ho na vypočutie. „Rôzne vstupy a ulice sú dočasne uzavreté, kým tímy vykonávajú svoju prácu,“ povedal Guglielmi s tým, že ďalšie informácie o incidente poskytnú neskôr. AFP informuje, že vo Washingtone platia zvýšené bezpečnostné opatrenia pre vojnu, ktorú USA a Izrael vedú v Iráne od konca februára.