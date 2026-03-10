Veľký lup podvodníkov: V Trenčíne ukradli z výchovného zariadenia takmer štvrť milióna eur!

TRENČÍN - Takmer o 237.000 eur pripravili podvodníci jedno z výchovných zariadení v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Neznáma osoba telefonicky kontaktovala zamestnankyňu výchovného zariadenia a predstavila sa ako policajtka. Tvrdila, že polícia má informáciu o tom, že sa do pobočky banky dostavila osoba s jej osobnými údajmi, ktorá sa pokúšala na jej meno vybaviť úver. Zároveň ju informovala, že úver už banka schválila, no doposiaľ nebol vyplatený. Poškodenej následne do e-mailovej schránky zaslali aj údajné predvolanie na políciu,“ uviedla hovorkyňa.
Podvodník zamestnankyňu upozornil, aby o celej situácii nikoho neinformovala, pretože by tým mohla mariť prebiehajúce vyšetrovanie. Následne ju telefonicky kontaktoval ďalší muž, ktorý sa predstavil ako pracovník Národnej banky Slovenska. Ten ju oboznámil s údajnými podvodnými praktikami a upozornil ju na riziko zneužitia jej bankových údajov. Pod zámienkou preverenia situácie ju následne inštruoval, aby sa prihlásila do internet bankingu a prostredníctvom aplikácie umožnila zdieľanie obrazovky svojho zariadenia. Počas tohto zdieľania následne neznáma osoba zadávala do internet bankingu čísla účtov, na ktoré postupne odosielala finančné prostriedky z účtov výchovného zariadenia.
Poškodená bola počas celej komunikácie presvedčená, že ide o bezpečnostné opatrenie a že Národná banka Slovenska tieto finančné prostriedky zachytí a následne ich vráti späť na ich účet. V skutočnosti však išlo o podvod a z účtov previedli podvodníci takmer 237.000 eur.