Sobota28. február 2026, meniny má Zlatica, zajtra Albín

Clinton odmieta spojenie s Epsteinom: Pred výborom poprel vedomosť o zločinoch

Bill Clinton
Bill Clinton (Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Bývalý americký prezident Bill Clinton vo svojej výpovedi pred Výborom pre dohľad Snemovne reprezentantov odmietol akúkoľvek vedomosť o zločinoch Jeffreyho Epsteina, keďže sa s ním sa poznal len krátko a ich cesty sa rozišli dávno predtým, než jeho zločiny vyšli najavo. Informuje o tom agentúra DPA.

„Nič som nevidel a neurobil som nič zlé,“ uviedol 79-ročný americký exprezident vo svojom úvodnom vyhlásení, ktoré zverejnil na sociálnej sieti X. „Nemal som ani tušenia o zločinoch, ktoré Epstein páchal,“ dodal Clinton. „Často odo mňa budete počuť, že si nespomínam," uviedol pred svojou výpoveďou s tým, že nebude hovoriť niečo, čím si nie je istý, keďže ide o udalosti spred 24 rokov. Ak by mal nejaké podozrenia, Epsteina by podľa svojich slov nahlásil.

Bývalý prezident sa zastal aj svojej manželky Hillary Clintonovej, ktorá vypovedala o deň skôr, pričom pred výborom musela viackrát zopakovať, že Epsteina nepoznala. Podľa Clintona nebolo správne nútiť jeho manželku k výpovedi, keďže „s Jeffreym Epsteinom nemala nič spoločné. Vôbec nič.“

Vypočúvanie Clintonovcov sa koná za zatvorenými dverami v obci Chappaqua v štáte New York, kde obaja žijú. Republikánsky predseda výboru James Comer pred začiatkom vypočutia uviedol, že bývalý prezident má vypovedať ohľadom fotografií, e-mailov a ciest, ktoré súvisia s usvedčeným sexuálnym predátorom Epsteinom.

DPA pripomína, že podľa dostupných informácií bol Epstein počas Clintonovho prezidentovania v Bielom dome 17-krát a bývalý prezident cestoval jeho lietadlom najmenej 27-krát. Republikáni plánujú zverejniť úplné videozáznamy z vypočutia čo najskôr.

Viac o téme: VýpoveďUSABill ClintonJeffrey Epstein
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hillary Clintonová
Výpoveď Clintonovej o Epsteinovi: Môj manžel je NEVINNÝ! Republikáni ním len chránia Trumpa
Zahraničné
Hillary Clinton
Epsteinova kauza v Kongrese: Clintonová žiada predvolanie prezidenta Trumpa
Zahraničné
Börge Brende
Börge Brende končí vo funkcii prezident Svetového ekonomického fóra: Dôvodom sú väzby na Epsteina
Zahraničné
Jedna z Rusiek Mila
Šokujúca spoveď Billa Gatesa po uniknutých fotkách z Epsteinových spisov: Manželku podvádzal s mladými Ruskami
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Futbal
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Futbal
Ján Kováčik si uvedomuje, čo ho čaká: Peter Palenčík čakal vyrovnanejšie voľby
Ján Kováčik si uvedomuje, čo ho čaká: Peter Palenčík čakal vyrovnanejšie voľby
Futbal

Domáce správy

Najčastejšie zlozvyky pri nabíjaní
Najčastejšie zlozvyky pri nabíjaní mobilov: TOMUTO sa vyhnite oblúkom, inak si zlikvidujete batériu!
Domáce
Víkendové RIZIKO v Bratislave:
Víkendové RIZIKO v Bratislave: Futbalový ŠLÁGER spustil obavy, policajti idú do terénu na TIETO ulice!
Domáce
ZVRAT v prípade končiaceho
ZVRAT v prípade končiaceho Samsungu: Prehovorila Saková, zamestnanci nemusia skončiť na DLAŽBE!
Domáce
Týždeň slovenských knižníc prinesie v Trnavskom kraji množstvo akcií a výhod pre čitateľov
Týždeň slovenských knižníc prinesie v Trnavskom kraji množstvo akcií a výhod pre čitateľov
Dunajská Streda

Zahraničné

Z lietadla ostala len
Z lietadla ostala len kopa šrotu a hlásia 15 obetí: Scéna ako z hororu, všade boli rozsypané peniaze!
Zahraničné
Bill Clinton
Clinton odmieta spojenie s Epsteinom: Pred výborom poprel vedomosť o zločinoch
Zahraničné
francúzska lietadlová loď Charles
Ruský dron pri francúzskej lietadlovej lodi: Švédsko ho zneškodnilo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Nemecký kancelár
MIMORIADNY ONLINE Nemecký kancelár Merz kritizuje Rusko: Rokovania sú zbytočné, útoky pokračujú
Zahraničné

Prominenti

FOTO Nikola Ďuriš Komorová
Návrat farmárky Nikoly vo veľkom štýle: HRIEŠNE TELO v sexi NEGLIŽÉ!
Domáci prominenti
Richard Lintner
Richard Lintner je po ROZVODE zamilovaný až po uši... Aha, ako mu to pristane s krásnou Miss!
Domáci prominenti
FOTO Táto Češka dobyla svet:
Táto Češka dobyla svet: Aha, ako vyzerá hore bez!
Osobnosti
FOTO Lela Ceterová v sexi
SEXICA Lela Vémola: V červenom negližé vyvalila OBRIE silikóny! Fanúšikovia z nich zostali ZHROZENÍ
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Antarktída, ako ju poznáme,
Antarktída, ako ju poznáme, končí: Vedci zverejnili NAJHORŠÍ SCENÁR, z ktorého naskakujú ZIMOMRIAVKY!
Zaujímavosti
Vysnívaná plavba sa zmenila
Vysnívaná plavba sa zmenila na SWINGERS párty: Keď začali cudzí ľudia klopať na ich kajutu, pochopili, že je ZLE!
Zaujímavosti
Kontrola cukru v krvi
Kontrola cukru v krvi sa začína rozumným ránom: Toto môžete zmeniť pre lepšie hladiny cukru
vysetrenie.sk
Lekári jej tvrdili, že
Lekári jej tvrdili, že jej LEN píska v ušiach: Tehotná mama štyroch detí mala v hlave TICHÉHO ZABIJAKA!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!

Šport

VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
Tipsport liga
Smrti sa pozeral rovno do očí: Šokujúci incident, ktorý pripomína najhoršiu nočnú moru
Smrti sa pozeral rovno do očí: Šokujúci incident, ktorý pripomína najhoršiu nočnú moru
Ostatné
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Slovensko
VIDEO Poprad nedovolil domácej Nitre zobrať všetky body, Žilina aj Banská Bystrica vezú prehry
VIDEO Poprad nedovolil domácej Nitre zobrať všetky body, Žilina aj Banská Bystrica vezú prehry
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Prostredie práce
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job"
Prostredie práce
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
O práci s humorom
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos
Koľko váži jeden bielok? Presné číslo aj tipy, čo z bielkov pripraviť
Koľko váži jeden bielok? Presné číslo aj tipy, čo z bielkov pripraviť
Rady a tipy

Technológie

Android skrýva tajné nastavenia, ktoré ti zrýchlia mobil. Väčšina ľudí o nich vôbec nevie. Týchto 5 nastavení sa oplatí poznať
Android skrýva tajné nastavenia, ktoré ti zrýchlia mobil. Väčšina ľudí o nich vôbec nevie. Týchto 5 nastavení sa oplatí poznať
Android
Rusi testujú netradičnú ochranu proti FPV dronom. Na vozidle vyzerá ako plechová búda s rotujúcou kosačkou
Rusi testujú netradičnú ochranu proti FPV dronom. Na vozidle vyzerá ako plechová búda s rotujúcou kosačkou
Armádne technológie
Google práve predstavil nový AI generátor obrázkov Nano Banana 2. Dostupný je už aj na Slovensku a môžeš ho vyskúšať hneď teraz
Google práve predstavil nový AI generátor obrázkov Nano Banana 2. Dostupný je už aj na Slovensku a môžeš ho vyskúšať hneď teraz
Správy
Američania odhalili HAVOC. Ide o hypersonickú raketu, ktorá má byť lacná, skladovateľná a pripravená na masovú výrobu
Američania odhalili HAVOC. Ide o hypersonickú raketu, ktorá má byť lacná, skladovateľná a pripravená na masovú výrobu
Armádne technológie

Bývanie

Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!

Pre kutilov

Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Gucci prehliadka spustila vlnu diskusií: Kontroverzná Kate Moss, Demi Moore by ste na prvý pohľad sotva spoznali
Zahraničné celebrity
Gucci prehliadka spustila vlnu diskusií: Kontroverzná Kate Moss, Demi Moore by ste na prvý pohľad sotva spoznali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najčastejšie zlozvyky pri nabíjaní
Domáce
Najčastejšie zlozvyky pri nabíjaní mobilov: TOMUTO sa vyhnite oblúkom, inak si zlikvidujete batériu!
Z lietadla ostala len
Zahraničné
Z lietadla ostala len kopa šrotu a hlásia 15 obetí: Scéna ako z hororu, všade boli rozsypané peniaze!
Víkendové RIZIKO v Bratislave:
Domáce
Víkendové RIZIKO v Bratislave: Futbalový ŠLÁGER spustil obavy, policajti idú do terénu na TIETO ulice!
MIMORIADNY ONLINE Nemecký kancelár
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Nemecký kancelár Merz kritizuje Rusko: Rokovania sú zbytočné, útoky pokračujú

Ďalšie zo Zoznamu