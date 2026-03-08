Chaos na známom thajskom ostrove: Nahý Nemec ukradol skúter aj kajak, polícia ho spacifikovala paralyzérom

KOH TAO - Na populárnom thajskom ostrove sa odohrala bizarná naháňačka, ktorá vystrašila miestnych aj turistov. Muž mal podľa polície spôsobiť sériu incidentov vrátane krádeží a pokusu o útek cez more. Situáciu nakoniec ukončil policajný zásah.
Na thajskom ostrove Koh Tao, ktorý patrí medzi vyhľadávané destinácie najmä medzi potápačmi a backpackermi, zasahovala polícia proti nahému turistovi z Nemecka. Podľa polície sa incident začal ráno 4. marca. Muž sa mal správať nepredvídateľne a postupne spôsobiť viacero problémov. Údajne najskôr oslovil ženu pred obchodom a požiadal ju o kontakt na WhatsAppe. Keď ho odmietla, predstieral, že si chce pozrieť mapu v jej telefóne. Následne jej mobil vytrhol a ušiel na motorke.
Polícia tvrdí, že tým sa incident neskončil. Turista mal neskôr ukradnúť ďalší motocykel a následne si prisvojiť aj kajak, na ktorom sa pokúsil uniknúť po mori. Policajti ho napokon lokalizovali približne o 18. hodine miestneho času pri pláži Chalok Beach. Na miesto vyrazili aj na rýchlostných člnoch.
Video z miesta ukazuje, ako policajti vyzývajú nahého muža, aby sa zastavil. Keď ich ignoroval a snažil sa ujsť na breh, použili paralyzér. Podľa zamestnankyne jedného z hotelov sa muž ešte pred zásahom správal podozrivo aj voči dvom ženám, ktoré prišli na ostrov ako turistky. Uviedla, že muž sa k nim opakovane približoval a snažil sa ich sledovať. Podľa jej slov mal na sebe v tom čase len spodnú bielizeň.
Zadržaného muža po zásahu previezli záchranári do nemocnice. Polícia momentálne preveruje celý incident a zisťuje, či sa prihlásia ďalšie obete jeho konania.