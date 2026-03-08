Žiarlivosť s fatálnym koncom: Muž po návrate z väzenia zapálil dom svojej manželky, začala si so susedom

MANILA - Návrat z väzenia sa v filipínskej metropole Manila zmenil na tragédiu, ktorá pripravila o strechu nad hlavou desiatky rodín a vyžiadala si aj obeť na živote. Tridsaťšesťročný muž sa po prepustení na slobodu nedokázal zmieriť s novou situáciou vo svojom osobnom živote a rozhodol sa pre extrémnu pomstu.
Incident sa odohral minulý týždeň v husto obývanej štvrti Manily. Podľa zistení miestnych obyvateľov sa muž krátko po návrate z výkonu trestu dozvedel, že ho manželka počas jeho neprítomnosti opustila a začala žiť so susedom. Rozhnevaný muž následne polial jej dom benzínom a založil požiar. Informoval o tom miestny portál Manila Standart.
Drevené chatrče v tejto oblasti sú postavené tesne vedľa seba, čo v kombinácii so silným vetrom vytvorilo podmienky pre ničivý požiar. Zásah hasičov bol mimoriadne komplikovaný – úzke uličky neumožňovali prístup technike a v blízkosti sa nachádzal iba jeden funkčný hydrant. Plamene sa podarilo zlikvidovať až po šiestich hodinách.
Devastačné následky
O svoje domovy a všetok majetok prišlo až 120 rodín, pričom jeden senior podľahol zraneniam po prevoze do nemocnice. Podpaľača sa podarilo dopadnúť ešte v ten istý večer, keď sa pokúšal skryť pod nákladným autom. Miestni obyvatelia, ktorí prišli o všetko, sa na muža vrhli a fyzicky ho napadli. Pred lynčovaním ho museli zachrániť až policajti, pričom pri zásahu proti rozvášnenému davu utrpelo ľahšie zranenia päť príslušníkov polície.
Muž skončil v nemocnici a po zotavení bude čeliť trestnému stíhaniu za úmyselné založenie požiaru, ktoré viedlo k úmrtiu osoby.