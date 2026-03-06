Slovensko vyslalo krízový tím do Ománu: Pomôže pri evakuácii občanov

BRATISLAVA/MASKAT- Slovenská republika vyslala do ománskeho Maskatu šesťčlenný konzulárno-krízový tím. Asistovať bude na letisku pri realizácii evakuačných letov či komunikácii s miestnymi bezpečnostnými zložkami. Na exponovanom letisku budú pomáhať prioritne zraniteľným skupinám osôb, teda matkám s deťmi, chorým či starším občanom. Tím tvoria dvaja konzuli a štyria zamestnanci rezortu obrany vrátane psychológa a zdravotnej sestry. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
aktuálne video
Ministerstvo zároveň naďalej apeluje, aby sa občania SR zaevidovali do systému dobrovoľnej registrácie slovenskej diplomacie na webstránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne však upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ SR alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii nonstop. Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú na webovej stránke i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov.