Unikátny úspech: USA potopili Iránu lietadlovú loď! Armáda teraz zverejnila VIDEO

TEHERÁN - Americká armáda pokračuje v operáciách proti iránskym námorným silám. Podľa veliteľstva CENTCOM boli počas kampane zasiahnuté desiatky plavidiel vrátane veľkých vojenských lodí. Armáda sa nechala počuť, že kľudne potopia aj celé iránske námorníctvo.
Washington hovorí o rozsiahlej námornej kampani
Spojené štáty v posledných týždňoch výrazne zintenzívnili vojenské operácie zamerané na iránske námorné sily. Podľa amerického veliteľstva pre Blízky východ – CENTCOM – bolo počas prebiehajúcej kampane zničených alebo potopených už viac než tridsať iránskych lodí.
Aktuálne čísla predstavil veliteľ CENTCOM admirál Brad Cooper. Ten vysvetlil, že počet zničených plavidiel sa postupne zvyšuje s tým, ako sa operácie rozširujú na ďalšie vojenské ciele. „Možno ste počuli, že prezident pred časom hovoril o 24 potopených alebo zničených lodiach. V tom čase to bola presná informácia. Teraz je ich už viac než tridsať,“ uviedol Cooper.
Údery majú oslabiť iránsku vojenskú silu
Podľa amerických predstaviteľov je cieľom operácie výrazne obmedziť schopnosť Iránu viesť námorné operácie a využívať rakety či drony v širšom regióne. Útoky sa preto zameriavajú nielen na samotné lode, ale aj na vojenskú infraštruktúru, logistické centrá a zariadenia, ktoré slúžia na odpaľovanie rakiet a bezpilotných lietadiel.
Americkí predstavitelia uvádzajú, že medzi zasiahnutými cieľmi boli rôzne typy plavidiel – od menších rýchlych útočných člnov až po väčšie vojnové lode a logistické podporné jednotky.
Niektoré z nich mali slúžiť ako platformy na operácie s bezpilotnými lietadlami.
Video zo zásahu veľkej iránskej lode
Veliteľstvo CENTCOM zároveň zverejnilo zábery z útoku na približne 240-metrové plavidlo, ktoré zasiahli dve strely. Na videu je viditeľné, ako loď po zásahu zachváti požiar.
Podľa portálu Ynet by mohlo ísť o lietadlovú loď Shahid Bagheri. Irán ju predstavil len minulý rok ako prvé plavidlo schopné operovať s dronmi aj vrtuľníkmi.
Admirál Cooper zároveň uviedol, že americké sily sú pripravené pokračovať v operáciách aj proti ďalším cieľom iránskeho námorníctva.
Americká ponorka potopila ďalšiu loď
Americký minister obrany Pete Hegseth medzitým oznámil ďalší incident v Indickom oceáne. Podľa jeho slov americká ponorka potopila iránsku vojnovú loď torpédom v medzinárodných vodách. Hegseth novinárom povedal, že ide o prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď americké námorníctvo potopilo nepriateľské plavidlo torpédom.
Podľa zástupcu ministra zahraničných vecí Srí Lanky, ktorej záchranné jednotky vyrazili na pomoc posádke, pri incidente zahynulo najmenej 80 ľudí, informovala agentúra Reuters.
O presnom zozname lodí sa vedú spory
Americké velenie zatiaľ nezverejnilo kompletný zoznam všetkých zničených plavidiel. Iránske úrady zároveň spochybňujú niektoré tvrdenia Washingtonu o rozsahu škôd.
Stanica BBC uviedla, že srílanské námorníctvo už skôr informovalo o potopení iránskej vojenskej lode IRIS Dena v Indickom oceáne. „Americká ponorka potopila iránsku vojnovú loď, ktorá si myslela, že je v medzinárodných vodách v bezpečí,“ vyhlásil Hegseth.
Podľa amerického ministra k útoku došlo počas operácie amerického námorníctva neskoro v utorok večer.