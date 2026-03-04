Dráma pri Srí Lanke: Po útoku na iránsku loď je vyše 100 ľudí nezvestných!

Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

KOLOMBO - Najmenej 101 ľudí je nezvestných a 78 ďalších utrpelo zranenia po útoku ponorky na iránsku loď pri pobreží Srí Lanky, uviedli zdroje z tamojšieho ministerstva obrany v stredu pre agentúru Reuters.

Srílanský minister zahraničia predtým podľa agentúry AFP oznámil, že armáda zachránila z potápajúcej sa lode najmenej 30 osôb. Posádku fregaty tvorilo približne 180 ľudí.

Srílanské námorníctvo po núdzovom volaní vyslalo k potápajúcej sa lodi záchrannú misiu. Tridsaťdva „vážne zranených“ členov posádky fregaty IRIS Dena previezli do nemocnice na juhu ostrova. Šéf srílanskej diplomacie Vijitha Herath bezprostredne viac informácií k incidentu neposkytol.

Herath uviedol, že s misiou pomáhajú srílanské lode a lietadlá. Námorníctvo ani letectvo však z miesta neposkytnú žiadne zábery, pretože sa operácie týkajú armády inej krajiny. Polícia pred nemocnicou Galle, kde posádku lode previezli, posilnila bezpečnostné opatrenia.

